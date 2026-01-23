GH DÚO 23 ENE 2026 - 15:50h.

El bailaor se sumará nuevamente a la convivencia como concursante de pleno derecho, en la gala que Ion Aramendi conducirá en Telecinco a partir de las 22:00h

Tras sufrir un duro trance personal que le llevó a tener que abandonar el concurso, las puertas de la casa de ‘GH DÚO’ volverán a abrirse este domingo 25 de enero para acoger el regreso de uno de sus grandes protagonistas, Antonio Canales. El bailaor se sumará nuevamente a la convivencia como concursante de pleno derecho, en la gala que Ion Aramendi conducirá en Telecinco a partir de las 22:00h y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Por otro lado, se inaugurará en esta edición la Sala de la Verdad, que recibirá a Carlos Lozano y Cristina Piaget para poder aclarar ante la audiencia cómo es su verdadera relación.

Además, tendrán lugar los posicionamientos en torno a los cuatro nuevos nominados -Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carmen Borrego- y el programa revelará la identidad del candidato con menor porcentaje de votos acumulados hasta ese momento, una información que podría resultar clave en la evolución hasta el jueves de las votaciones de la audiencia.

Además, los habitantes de la casa se enfrentarán a un reto en el que tendrán que sacrificarse para conseguir algunos privilegios.