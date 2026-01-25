Despertando poco a poco

La vuelta de Antonio Canales a la casa, el estreno de la Sala de la Verdad con Carlos y Cristina, posicionamientos y la identidad del nominado menos votado, el domingo en 'GH DÚO. Cuentas Pendientes'

Carlos Lozano rompe con Cristina Piaget, y hace piña con Belén Rodríguez. La modelo, por su parte, se acerca a los jóvenes de la casa

Compartir







Anoche los concursantes realizaron el late show "Sábado, Sabadete" bajo la dirección de Manuel González. Cristina Piaget se marcó un rap en el que dedicaba algunas barras a su compañero Carlos Lozano, tildándole de "gusano", entre otras cosas. Este no se lo tomó demasiado mal (al menos por fuera), en cambio, Belén Rodríguez y Carmen Borrego lo consideraron una falta de respeto. Cristina salió muy contenta tras su interpretación y no dudó en pedir la expulsión de Carlos y de Belén. Otra que no se tomó bien las bromas del late show fue Sonia Madoc, que terminó explotando.

Cramen Borrego se venía abajo ayer por la tarde, y le confesaba a su amiga Belén Rodriguez que estaba muy cansada, que la prueba semanal se le estaba haciendo bola, y que si Belén salía expulsada, ella abandonaba.

Esta noche, en El Debate, Antonio Canales volverá a la casa como concursante de pleno derecho y tendremos más sorpresas. No te pierdas la última hora de GH DÚO.