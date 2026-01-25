GH DÚO, en directo: domingo de resaca del "Sábado, Sabadete"
La vuelta de Antonio Canales a la casa, el estreno de la Sala de la Verdad con Carlos y Cristina, posicionamientos y la identidad del nominado menos votado, el domingo en 'GH DÚO. Cuentas Pendientes'
Carlos Lozano rompe con Cristina Piaget, y hace piña con Belén Rodríguez. La modelo, por su parte, se acerca a los jóvenes de la casa
Anoche los concursantes realizaron el late show "Sábado, Sabadete" bajo la dirección de Manuel González. Cristina Piaget se marcó un rap en el que dedicaba algunas barras a su compañero Carlos Lozano, tildándole de "gusano", entre otras cosas. Este no se lo tomó demasiado mal (al menos por fuera), en cambio, Belén Rodríguez y Carmen Borrego lo consideraron una falta de respeto. Cristina salió muy contenta tras su interpretación y no dudó en pedir la expulsión de Carlos y de Belén. Otra que no se tomó bien las bromas del late show fue Sonia Madoc, que terminó explotando.
Cramen Borrego se venía abajo ayer por la tarde, y le confesaba a su amiga Belén Rodriguez que estaba muy cansada, que la prueba semanal se le estaba haciendo bola, y que si Belén salía expulsada, ella abandonaba.
Esta noche, en El Debate, Antonio Canales volverá a la casa como concursante de pleno derecho y tendremos más sorpresas. No te pierdas la última hora de GH DÚO.
Despertando poco a poco
Anita, Andrea, Gloria, Mario, Sandra, Juanpi y Carmen esperan su turno para entrar al baño. Raquel sale del wc y comenta que alguien ha dejado un "regalito" dentro. El resto especula sobre quién ha sido el último en entrar, parece que Manuel, pero no lo tienen claro.
En la cocina, Belén le prepara una tostada a Carlos, mientras Manuel prepara café. Llega Andrea y comenta con Manuel que han dormido poco, porque otra vez se acostaron tarde ayer.
Arriba
Música y luz en los dormitorios. El Súper recuerda lo de siempre: cambio de pilas, una hora de agua caliente, y prueba semanal. Así, en ese orden.
En la suite hay poco movimiento, y en el dormitorio principal también les está costando arrancar. Mario y Gloria son los primeros, Gloria incluso se marca un bailecillo. Cristina estira el cuello sentada en la cama, y Manuel, sentado también, se frota los ojos.
Poco a poco van desfilando hacia el baño. Carlos es el primero en la cocina, le tenemos preparando café.
Belén a solas
Tenemos a Belén a solas en el vestidor. Tras un rato sentada frente al espejo con su taza de café, y sus gafas de sol, la vemos levantarse y buscar ropa en el armario.
El resto de habitantes de la casa aún duerme.
Belén arriba
Hemos visto levantarse a Belén Rodríguez, como siempre la mas madrugadora. Parece que ha entrado directa al confe.
Dormidos
Buenos días, ya estamos por aquí. De momento, la casa a oscuras y todos dormidos.