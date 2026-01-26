Una compañera ha anunciado en la villa de 'The Ultimate Warrior' que padece "la infección maldita"

A pocas horas de combatir en el tatami de ‘The Ultimate Warrior’, Marisa ha tomado una decisión definitiva. En cuanto se ha enterado de que una de sus compañeras tiene “la infección maldita”, ha decidido abandonar la convivencia y apartarse del resto de los guerreros.

“Hay un problema que me preocupa un montón. Hay una cosa que desconozco, que es una especia de virus. Quiero pedir a alguien que venga y que nos explique qué riesgo hay y qué tenemos que hacer para quedarnos tranquilos”, decía ella, al hacerse público que una de sus compañeras tenía una bacteria.

Marisa no ha podido evitar alarmarse al enterarse de que Carolan portaba una bacteria que es muy común entre las personas que se dedican a la lucha: “Aquí no se puede vivir con una persona que está en esas condiciones. No quiero estar en riesgo”, decía ella.

Ha sido entonces cuando Agustín Climent ha entrado en la villa para calmar los ánimos: “Tenemos entre nosotros la infección maldita. Es una bacteria que se trata con antibiótico y una crema”, decía, antes de explicar de qué se trataba.

“Valoro mi salud y si se puede poner una solución”, decía Marisa, a lo que Carolan respondía: “Me ha dejado como si tuviese la peste”. Ante tanta preocupación, Agustín Climent ha dado una alternativa para que la concursante pudiera marcharse.

“Si quieres no convivir con ellos, podemos cogerte una habitación de hotel, pero te vas a perder toda la convivencia”, decía. Al saber que existía esta posibilidad, la luchadora no ha tenido dudas y ha tomado la decisión de marcharse.