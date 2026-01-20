Los dos participantes de 'The Ultimate Warrior' se han sincerado sobre los episodios más duros de sus vidas

Disfruta de los programas íntegros de 'The Ultimate Warrior' en Mediaset Infinity

Compartir







No todo es lucha en ‘The Ultimate Warrior’. Los concursantes del reality deportivo de Mediaset Infinity también tienen tiempo para compartir experiencias y anécdotas y eso es lo que ha ocurrido con Cele Martínez y Fer ‘El Caballo’, que han terminado sincerándose como nunca en una conversación de lo más profunda.

En un momento de complicidad, los dos participantes se han abierto en canal y han confesado cómo fue el infierno que vivieron en el pasado y que les hizo convertirse en los guerreros que son en la actualidad.

Fer ‘El Caballo’ habla de su complicada infancia

En su charla con Cele, el que ha sido rival de Míchel ‘La Furia’ Martínez en el primer combate ha declarado que tuvo “una mala infancia”: “Mis padres querían que fuera por el buen camino, pero a mí me gustaba ir por el malo”, empezaba diciendo.

“Paraba con gente más mayor y empecé a meterme en líos”, decía, antes de revelar cuáles fueron las consecuencias que tuvo su mal comportamiento. “Estaba perdido”, declaraba, tras explicar con pelos y señales cómo cambió su vida por su rebeldía.

Cele se confiesa: “Tuve ganas de quitarme la vida”

La vida de Cele, la rival de Abenohara en el primer combate, tampoco fue nada fácil y tuvo que enfrentarse a “momentos difíciles” desde que era muy pequeña. Ella misma lo ha contado en su conversación con Fer ‘El Caballo’, con el que se ha sincerado como nunca: “A veces tuve ganas de quitarme la vida”, declaraba.