Tania y Yess han protagonizado un tenso combate en 'The Ultimate Warrior', el reality de MMA de Mediaset Infinity

Tania ‘Valquiria’ y la recién bautizada como ‘La reina de la calle’, Yess Castro, han sido dos de las competidoras que se han enfrentado en el tatami de ‘The Ultimate Warrior’. Dos auténticas guerreras que han dejado claro que ninguna está acostumbrada a perder.

Eso sí, antes de verse las caras en el cuadrilátero, las luchadoras han tenido que hacerlo en una mesa y con Misho como moderador. En esta ocasión, no ha habido ganchos ni patadas y han tenido que utilizar las palabras para decirse todo lo que pensaban la una de la otra.

Tania ‘Valquiria’ y Yess Castro, cara a cara

“Tengo ganas de que sea mañana para pelear” eran las primeras palabras de Yess Castro en su careo con Tania. “En la jaula te voy a comer”, añadía la guerrera. “Me va a encantar que me comas porque yo te voy a fulminar”, respondía la rival, muy segura de sí misma y de sus capacidades en el ring.

“Va a conocer la pu** guerra y estoy segura de que no se ha encontrado nunca a nadie como yo”, declaraba Yess Castro. Ante la pregunta de Misho de qué es lo que más le molesta a Tania ‘Valquiria’ de su rival, ella respondía: “Que huele a culo de mono y me joroba que flipas, porque cada vez que pasa me pregunto si se ha lavado”.

El combate de Yess y Tania en ‘The Ultimate Warrior’

Horas después, las concursantes han cambiado la mesa por el ring y las palabras, por los golpes. Lo han hecho en un combate de alto voltaje, en el que ambas se han dejado la piel, literalmente. ¡Descubre cuál de las dos se ha alzado con la victoria!