Yess Castro no tenía apodo profesional antes de 'The Ultimate Warrior' y sus compañeros la han bautizado

Yess Castro es una de las guerreras que se está dejando la piel en la competición en ‘The Ultimate Warrior’ y, aunque tiene todos requisitos para convertirse en la ganadora, aún le faltaba algo muy importante para convertirse en una auténtica leyenda: un apodo profesional.

Para ello, los concursantes se han reunido alrededor de la piscina de la villa en la que están conviviendo y han votado cuál será su nuevo nombre como peleadora. Además, para oficializarlo, Abenohara ha sido la encargada de bautizarla en el agua ‘bendita’.

Abenohara bautiza a Yess Castro en ‘The Ultimate Warrior’

“Necesito un apodo profesional”. Con esta frase, Yess Castro ha dejado claro que necesitaba una identidad más potente para convertirse en una auténtica leyenda de las Artes Marciales Mixtas (MMA). Abenohara ha sido la encargada de liderar este bautizo improvisado, en el que han votado varios de los participantes.

Como Abenohara es ‘La Jefa’ cuando se sube al tatami, Yess Castro necesitaba un nombre que sonara fuerte. Una identidad que resonara en cada uno de sus combates y que todo el mundo reconociera. “Vamos a bautizarla en esta agua bendita”, decía la mujer que se ha encargado de oficiar la ceremonia.

Abenohara ha sido la encargada de decir el nombre que le daban en voz alta, uno con el que la luchadora bautizada se sentía muy cómoda. Una vez votado en un referéndum improvisado, se ha dado por válido y la han lanzado a la piscina de ‘agua bendita’ para oficializarlo. ¿Quieres descubrir qué mote le han puesto? ¡La respuesta está en el vídeo que abre esta noticia!