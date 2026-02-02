Antía Troncoso 02 FEB 2026 - 02:16h.

Belén Rodríguez, cara a cara, con Miguel Frigenti después de que este pidiese su expulsión: "Nunca lo he considerado amigo mio"

El Súper comunica a los concursantes de 'GH DÚO' una grave sanción por romper las normas del programa: "Habéis cruzado una línea"

Compartir







Belén Ro se reencuentra con Miguel Frigenti en el plato de 'GH DÚO. Cuentas Pendientes'. La experta en realities tiene un tensísimo enfrentamiento con el colaborador, a quien acusa de haber puesto en una situación muy complicada su defensor, Kike Calleja. Además, destapaba una impactante confesión que este le hizo.

Miguel Frigenti ha sido uno de los colaboradores más críticos con el paso de Belén Ro por la casa de Tres Cantos. Y es que, aunque a ambos parecía unirles una amistad de años, lo cierto es que el colaborador no ha tenido ningún tipo de miramiento a la hora de criticar el concurso de su compañera de profesión.

Esta noche ambos se encontraban cara a cara y protagonizaban uno de los momentos más tensos del programa. "Lo único que siento de toda esta movida, que no he visto todo contado, es lo mal que lo han pasado Kike", aseguraba Belén, antes de hacer una reveladora confesión.

Belén carga contra Miguel y destapa lo que este le dijo antes de entrar a 'GH DÚO'

"A Miguel nunca lo he considerado amigo mío no me he tomado una caña con el fuera. Le dije que tenía libertad absoluta par hacer lo que quisiera", explicaba Belén antes de confesar: "También me dijo que si no me defendía nos iba a ir muy bien porque así podíamos hacernos '¡De viernes!'".

Una acusación que sentaba fatal a Miguel, que inmediatamente se defendía: "Eso es completamente mentira". "Sabes que no miento", aseguraba Belén. "No me voy a defender de mentiras se me puede juzgar por ser muy desquiciado e intenso pero yo, tanto con mis amigos como enemigos, siempre voy de cara", sentenciaba el colaborador.

"Se nota que te has dejado llevar por lo que te han contado. La primera semana no pedí tu expulsión, pedí la de Carmen Borrego (...) Gracias por reconocer que no hemos sido amigos porque se me tildó de traidor", finalizaba Miguel Frigenti.