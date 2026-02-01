Raquel Salazar responde a la 'pulla' de Belén Ro con un consejo

Tras saludar a los concursante de la casa de 'GH DÚO', Ion Aramendi les señala que hay alguien a su lado que quiere decirles algo: Belén Ro. Después de haber sido expulsada el pasado jueves, la colaboradora de televisión va dedicándole unas palabras a todos y cada uno de sus compañeros para despedirse de ellos.

A la primera a la que se dirige es Anita Williams, quien acaba de reincorporarse tras su aparatoso accidente: "Amo tu resistencia y tu resiliencia. Eres de esas personas que me gustaría tener en mi vida para siempre. Y acuérdate de lo que nos dice siempre el 'Súper', que en 'Gran Hermano' entramos solos sin nadie más".

La siguiente en su lista es Sonia Madoc, en cuya despedida no ha faltado una pulla para otro de sus compañeros: "Todo está mucho mejor de lo que tú piensas, está fenomenal. Han hecho todos los deberes que me mandaste. Puedes estar muy orgullosa de tu carrera musical y profesional porque hay artistas dentro de la casa que no sabemos ni cuándo fue su último concierto ni cuándo será el siguiente".

Todo lo contrario con el italiano, pues con Andrea son palabras de "disculpas" por un motivo: "Por haberte prejuzgado sin escuchar tu versión y te agradezco mucho el cariño que tuviste en uno de mis peores días en la casa".

Después de su apasionado beso de despedida con Carlos Lozano, pocas palabras quedan por decir: "Te he dejado el último porque lo último siempre sabe mejor. Te echo mucho de menos. Me tienes pegada al 24 horas buscando la cámara que te sigue, sigue hablando con la audiencia y sigue hablando conmigo. Estás haciendo un grandísimo concurso, me he reído mucho contigo, adoro tu sentido del humor que hace mucha falta en televisión y me gusta verte, te lo dije la casa y te lo digo aquí, más posicionado. Ya sabes lo que dice la Biblia sobre los tibios: 'A repartir 'zascas' como panes que se lo merecen todos'. Y gracias por poder confiar en tu palabra, por ser leal y por haber cuidado a Sonia y haber nominado a Canales y a... cómo se llama... Raquel, que no me acordaba de cómo se llamaba". Y es que, aunque "ninguno" en la casa extraña a Belén Ro, él sí que lo hace.

Por último, se despide del resto con una 'pulla': "Al resto quiero deciros que os veo muy pronto aquí en plató, que Dios reparta suerte y que ya que estamos hablando de Dios: a ver si refrescamos los 10 mandamientos y los pecados capitales, que a Dios rogando y con el mazo dando. Un beso muy fuerte para todos". Eso sí, no se quiere despedir sin antes confesarle a Sonia el motivo por el que Carmen Borrego no se despidió de ella la pasada gala. No obstante, la respuesta de sus compañeros ha estado cargada de tensiones.

La contundente respuesta de Raquel Salazar a Belén Ro

Manu, de quien no se ha despedido individualmente, tiene una respuesta para la última expulsada: "Estás muy guapa, Belén. Disfruta, que es lo que se te da bien hablar desde fuera porque dentro lo has hecho fatal". Lejos de preferir el silencio, la colaboradora de televisión responde: "No lo habré hecho tan mal cuando lo único que hacéis es hablar de mí. A ver si a partir de esta noche cada uno hacéis vuestro concurso que, de verdad, que no os da para hacer una trama interesante a ninguno".

La madre de Noemí Salazar también tiene algo que decirle a Belén Ro: "Que cambies de bruja porque dijiste que te iba a ir muy bien y te han echado muy pronto". "Te voy a decir una cosa, a ti te hemos dejado para la semana que viene porque nos urgía más...", respondía la colaboradora de televisión. Sin embargo, la protagonista de una de las familias los 'Gipsy Kings' le interrumpe: "No tengo tanto miedo como tú, que estás muy reventada. Cambia de bruja".