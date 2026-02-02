El equipo de 'GH DÚO' encarga una misión a Noemí Salazar: pegar un susto a su madre en la casa por su comportamiento

¡Vuelan los cuchillos entre Belén Ro y Raquel Salazar en su despedida con sus compañeros de 'GH DÚO'!: "Cambia de bruja"

Compartir







El 'Súper' pide a Raquel Salazar que se levante del sofá de 'GH DÚO' para acudir al baño. La concursante, haciendo uso de su gran intuición, piensa en alto qué o quién le puede estar esperando en este lugar: "Mi hija. No me digas que es mi hija que me muero".

Una vez llega a la estancia, le dan instrucciones de que se siente en la silla frente al espejo, donde se aprecia una televisión con el logo del programa. El 'Súper' le pide que la mire y, tras costarle encontrarla, se aleja para verla bien. "No te alejes", le indica. Sin embargo, Raquel decide sentarse en otro lugar, por lo que el 'Súper' se ve obligado a repetirle en reiteradas ocasiones que se siente "donde estaba": "En la misma silla y en el mismo punto donde estaba la silla. Es decir, pegada al espejo". "Perdón", se disculpa tras protagonizar este cómico momento.

El susto de Noemí Salazar a su madre

"Espejito, espejito mágico. ¿Quién es la más bella?", pregunta mirándose en el reflejo. La respuesta no tarda en llegar pues Noemí Salazar aparece al otro lado del cristal propinándole un tremendo susto a su madre: "¡Tú eres la más bella! ¡La más bella! ¡Lo estás haciendo genial! Escúchame, escúchame, lo estás haciendo perfecto. A Belén, ni caso, la han echado a ella, no te han echado a ti. Lo estás haciendo genial".

Tras su consejo, procede a darle una advertencia: "Lo único, escúchame, mama. Comida, aunque sé que lo estás pasando mal, no robes". No obstante, "estamos súper orgullosos de ti y tienes la casa súper limpia. No ha tenido que ir la Luisa ni un día", le asegura. "Sigue como lo estás haciendo, buena compañera, salta cuando tengas que saltar. Al tío de la manta no le hagas caso que quiere provocarte para que tú saltes y a la suave tampoco le hagas caso, tú a lo tuyo. A la que 'baila toda la noche', no entres en su juego que quieren ellos quedar de buenos. ¡Te quiero!", se despide.

Al desaparecer, la concursante se rompe en mil pedazos sobre el tocador: "Ay, hija mía de mi vida. Sabía yo que no estaba en plató. Cuánto te quiero, hija mía". Sin embargo, Ion Aramedi tiene que interrumpirle para hacer un recordatorio a través de la pantalla del espejo: "Primero, no robéis. Segundo, se estrena los 'Gipsy Kings' el próximo miércoles a las 23:00 horas de la noche, que no te has enterado, en Cuatro después de 'Horizonte'. Y tercero, no robes, ni robéis".

"No, de verdad que no. Prometo no robar y no meterme nada aquí. Esto está de adorno, no para meter nada, lo sé. Me creo que soy Doraemon con el bolsillo", responde ella.