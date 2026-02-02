La reacción de Sandra al descubrir qué compañera de 'La isla de las tentaciones 9' le habló a Andrea a sus espaldas: "No es como pensaba"
Andrea le ha contado a Sandra que una compañera de 'La isla de las tentaciones 9' le habló antes de entrar en 'GH DÚO'
El Gato Encerrado: "Andrea Sabatini se ofrece para seguir provocando a Cristina Piaget"
Sandra Barrios y Andrea Sabatini han pasado un rato hablando de 'La isla de las tentaciones 9' y todo lo ocurrido tras los debates finales. El italiano ha explicado que, antes de entrar en 'GH DÚO', Claudia Chacón le llamó para preguntarle si entraría Sandra a la casa de Tres Cantos con Juanpi Vega; ha sido entonces cuando Manuel González le ha preguntado si alguna otra chica de su edición más allá de la ex de Gilbert le ha hablado sin que Sandra lo supiera y él ha confesado que sí.
Sandra ha confesado entonces que tenía un nombre en mente y se ha escondido debajo de la sábana para decírselo a Andrea, que le ha confirmado que es la persona que ella pensaba. "Es más, me di cuenta nada más entrar aquí juntos porque tú dijiste un comentario", ha desvelado la gaditana, que ha asegurado que le da igual el motivo por el que esa compañera le habló al italiano diez días antes de que comenzasen ellos su aventura en 'GH DÚO'.
"Hay muchas cosas de esa persona que no me han cuadrado durante este tiempo, desde antes de Navidad, desde noviembre o así, pero no por ti obviamente", ha añadido la íntima de Almudena Porras, que afirma que ya ha tenido "malas amigas" y que no piensa tener otra más: "A mí no me ha hecho nada pero actitudes que he visto... No es como pensaba o como me ha hecho creer que es".
'GH DÚO', 24 horas en directo
