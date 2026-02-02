Ion Aramendi admite con qué compañeros de Telecinco sí se vería entrando en 'GH DÚO' y con quién no compartiría casa por sus muchas manías, además de mojarse sobre la convivencia en el reality, ¡dale play!

Ion Aramendi atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales al frente de 'GH DÚO: Cuentas pendientes', una edición que el presentador define como especialmente intensa y rica en contenido. En una entrevista concedida en exclusiva a esta web, el comunicador no solo ha valorado el buen estado de forma del reality, sino que también se ha atrevido a imaginar cómo sería su experiencia si, en lugar de presentar, tuviera que concursar.

El vasco reconoce que mantiene una excelente relación con muchos de sus compañeros de Telecinco y que, con varios de ellos, la convivencia podría resultar incluso divertida. Sin embargo, hay un nombre con el que no se ve compartiendo encierro. No por falta de cariño, aclara, sino por una cuestión práctica: “tiene demasiadas manías”, apunta entre risas, dejando caer que el roce diario acabaría pasando factura.

Más allá de estas confesiones, Aramendi se muestra especialmente satisfecho con el desarrollo del programa. Destaca el papel clave del canal 24 horas, que considera “más activo que nunca”, y subraya que esa intensidad constante se traduce directamente en galas cargadas de imágenes, tramas y giros inesperados. Un ritmo que, en su opinión, está siendo determinante para el éxito de la edición.

Declarado seguidor del formato ‘Gran Hermano’, el presentador valora positivamente la cantidad de situaciones que se generan dentro de la casa y cómo estas alimentan el directo. “Siempre están pasando cosas”, viene a resumir, celebrando que el espectador tenga la sensación de no perderse nada relevante.

El gran reto personal de Ion Aramendi si fuera concursante

Si algo tiene claro Ion Aramendi es cuál sería su mayor talón de Aquiles dentro de la casa: la convivencia diaria y, más concretamente, el desorden. El presentador admite que no soporta ver ropa tirada o espacios fuera de sitio y se define como una persona extremadamente ordenada.

Reconoce, además, que en su vida cotidiana suele ser quien mantiene el control del orden y que cualquier pequeño detalle fuera de lugar le empuja a recolocarlo de inmediato. Una actitud que él mismo califica de “un poco obsesiva”, aunque siempre desde el humor y la autocrítica.

Pepe del Real y otros colaboradores también ponen límites al encierro

Estas confesiones se suman a las de varios colaboradores de 'Vamos a ver', que también han reflexionado sobre con quién jamás se meterían en un reality como ‘GH DÚO’. El más tajante ha sido Pepe del Real, quien admite que hay relaciones tan cargadas de pique que el encierro sería sinónimo de conflicto asegurado.

“Sacaría lo peor de mí”, reconoce, describiendo una dinámica constante de provocaciones y pullas que, aunque divertida desde fuera, resultaría insostenible bajo presión. Una tensión que, según explica, se ve incluso alimentada por terceros. Visiones distintas y una misma conclusión: convivir en un reality no es para todos, y menos aún cuando entran en juego manías, egos y emociones al límite.

¿De quiénes hablan exactamente? El vídeo completo despeja todas las incógnitas, ¡dale play!