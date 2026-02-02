Ana Carrillo 02 FEB 2026 - 16:58h.

La madrileña ha pedido la expulsión de uno de los nominados porque lo considera "el peor concursante que ha pasado por un reality"

Belén Rodríguez sorprende al desvelar el motivo por el que cree que ha sido expulsada de ‘GH DÚO’: "Hubiese estado empatada"

Belén Rodríguez ha reaparecido en 'GH DÚO: Cuentas pendientes' tras haberse convertido en la segunda expulsada de la cuarta edición del reality al medirse en la nominación con Cristina Piaget. Esta semana habrá otro expulsado y la que fuera compañera de dúo de Carmen Borrego ha desvelado a quién le gustaría ver fuera de la casa de Tres Cantos.

Ahora mismo siguen nominados Antonio Canales, Cristina Piaget, Sonia Madoc y Sandra Barrios tras la doble salvación de Carlos Lozano y Raquel Salazar. A Belén Ro le gustaría que la audiencia expulsase al bailaor porque lo considera "el peor concursante que ha pasado por un reality".

"Canales es, bajo mi punto de vista, el peor concursante que ha pasado por un reality. En todos los sentidos. Canales pa' su casa, que no va a salir nominado más", ha tuiteado la colaboradora, que esta semana ha descubierto que el bailaor ha estado esperando tres años para vengarse de ella.

Como Carlos Lozano le preguntó, Canales quiso contarle que quería ver a Belén Ro expulsada porque ella "hizo campaña" para que él fuera expulsado en 'Supervivientes' cuando participó en la edición de 2021, en la que se convirtió en el primer elegido por la audiencia para abandonar la aventura.

