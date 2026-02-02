Abenohara Navarro y el resto de los concursantes han recibido una visita que no esperaban

Fuera del tatami de ‘The Ultimate Warrior’, los participantes clasificados han tenido para descansar y compartir confidencias. Lo que no se esperaban bajo ningún concepto era que, en uno de esos momentos de recreo, iban a recibir una sorpresa inesperada que iba a hacer llorar a lágrima viva a Abenohara.

Todo ha empezado cuando Sarah ‘The Wrestler’ le estaba diciendo a Abenohara que ha conocido una parte de ella que no se imaginaba: “Yo tenía otra perspectiva. Pensaba que eras de las de ‘Aquí manda mi toto’ y ya está”, declaraba. Sin embargo, asegura que en el reality de MMA de Mediaset Infinity se ha sorprendido.

Los concursantes reciben una sorpresa inesperada

Justo en ese momento, cuando Abenohara le estaba explicando a Sarah lo mucho que le había cambiado la maternidad, alguien ha empezado a gritar desde el exterior de la espectacular villa de ‘The Ultimate Warrior’: “¡Que no me olvido de vosotros! Maléfica, te quiero”, decía.

Se trataba de Miriam ‘Harley Quinn’, para la que Abenohara ha tenido unas palabras de lo más cariñosas: “Eres la única a la que la cara cortada le queda fenomenal”, apuntaba la canaria. “Al final, en vez de ser la malvada, voy a ser una llorona”, aseguraba, entre lágrimas, tras ver a la que considera su “descubrimiento del año”.

En una conversación con Guanyar, Abenohara ha revelado cuál es la estrategia que utilizará contra Sarah ‘The Wrestler’ en el tatami: “Quien me quiera quitar el título de invicta, lo va a tener que luchar con uñas y dientes. Yo soy la jefa y es por algo”, decía la canaria.