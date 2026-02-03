Carlos se preocupa por Canales

Antonio ya se ha despertado. Se toma un café en la cocina y sale después al jardín, pero algo no le convence. El frío tal vez...

Poco después allá va Carlos también. Se hace un café en la cocina y después busca algo de comer. Hay un trozo de pan y le pregunta a Canales si sabe de quién es. Creen que es de Cristina, el pan con el que se hace los picatostes. Carlos piensa que le pueden coger un trocito, cuenta con que vendrá hoy la compra (pan incluido).

Roto el hielo con el tema del pan, saca la pregunta gorda. Le dice a Canales que le ve raro y que le preocupa. Canales, que ayer estuvo repasando de cabo a raro a algunos de sus compañeros, responde así: "Estoy raro porque mi perrita está a punto de parir y trae cuatro". Carlos insiste: "Yo me quedo mal, te veo mal y yo lo que quiero es que estés bien". Añade que ayer ni siquiera hablaron. "No hablamos porque había tensión de la gala del domingo. Luego la gente se apartaba toda", responde Canales. Y vuelve al tema de la perrita, dice que a su casa no puede volver hasta que no le pongan la calefacción, hace una comparación entre jóvenes y no jóvenes a la que añade que él con los jóvenes se lleva bien y vuelve al tema de la perrita más un espectáculo que tiene en unos meses y todo esto le afecta. El caso es que suena a batiburrillo de muchas cosas que no hacen sino aumentar el efecto de la principal. Justo de la que no habla.