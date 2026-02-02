No te pierdas la gala del 'Superjueves' de 'GH DÚO': "Os va a cambiar el paso"

No te puedes perder la próxima gala: Ion Aramendi te adelanta algunos de los contenido del 'Súperjueves'

Gloria González explota al ser llamada "puta" por Cristina Piaget y ésta se justifica: "Es una profesión, es una funcionaria del amor"

Tal y como anuncia Ion Aramendi durante la gala de 'GH DÚO: Cuentas pendientes', el próximo 5 de febrero descubriremos quién de los nominados será el siguiente expulsado en el 'Superjueves' que tiene el programa preparado.

Además, te espera "algo nuevo que no se esperan ni ellos, ni vosotros". "Os recomiendo que lo veáis porque os va a cambiar el paso", aconseja el presentador pero, para ello, habrá que esperar tan solo cuatro días.