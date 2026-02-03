Lidia González 03 FEB 2026 - 12:37h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le dedica unas contundentes palabras a Helena Arauz tras romper su amistad con ella

Claudia Chacón llega pisando fuerte a ‘Mi momento’, de mtmad, para contar todos los detalles sobre la traición que ha vivido por parte de una persona a quien consideraba su amiga. Después de contar el complicado momento que está viviendo por todo lo que ha pasado, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ le manda un mensaje muy directo a Helena Arauz por su relación con Gilbert. Muy sincera, la influencer dice lo que piensa y no se corta. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido está muy cansada y enfadada por todo lo que se está especulando y las mentiras que se están contando. Por ello, después de que saliese a la luz que su amistad con la madrileña ha saltado por los aires, la mallorquina ha decidido dedicarle unas contundentes palabras: “No mereces mi perdón, me duele mucho como amiga”.

Claudia tiene muy claro cómo se ha portado con Helena como amiga y desvela que ha intentado ponerse en contacto con ella en varias ocasiones: “Estoy esperando a que me cojas el teléfono, si no tienes nada que esconder…”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha roto su silencio y ha decidido dejar de callarse. La influencer mira directamente a cámara para dirigirse a la que fuera su amiga: “Yo sí te consideraba mi amiga”.

Claudia Chacón ha querido que se entienda el duro momento que está atravesando y que se conozca una parcela muy importante de su vida. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el trauma que arrastra con sus relaciones desde el pasado. Con ganas de que se empatice con su situación, la creadora de contenido se abre en canal como nunca.

Claudia Chacón tiene muchas cosas que contar, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de sincerarse con sus seguidores y explicar la difícil situación en la que se encuentra. Después de que saliese a la luz el acercamiento entre Helena Arauz y Gilbert, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha dado el paso de hablar y contar lo que está sucediendo. Además, desvela que ha tenido un romance con otro tentador del programa. ¡No te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!