El concursante de 'GH DÚO' marca su límite a Cristina Piaget y le advierte que si lo cruza, su amistad acabará

Cristina Piaget y Carlos Lozano tienen una fuerte discusión por la prueba semanal que salpica al resto de la casa: "Egoísta de mierda"

El expresentador de televisión y su compañera, Cristina Piaget, se encuentran en la lavandería de la casa de 'GH DÚO' cuando la modelo saca de nuevo el tema de los dos bandos en los que se han dividido, en esta ocasión reprochando que los "niños ricos" le habían roto el enganche zapatilla jugando a la prueba impuesta.

Carlos Lozano, quien se había refugiado en la suite para huir de los conflictos, lejos de seguir la conversación decide marcar sus límites con su compañera de dúo y le lanza un ultimátum: Si lo incumple, su amistad acabará.

El ultimátum de Carlos Lozano

Al ver que Cristina Piaget volvía al bucle, el 'granhermano' tomaba un determinante decisión: "A ver Cristina, tú eres mi amiga y sabes que te tengo cariño... A mí no me hables más de esta gente porque no me apetece".

La modelo, que entiende mal a su compañero, le responde: "No, no te hablo mal, te hablo de lo que han hecho". "No, no. Más te digo", le corrige Carlos Lozano. "Me puedes hablar de lo que quieras, pero como te vea mañana que estás con ellos muy bien, te va a pasar lo que a Sonia le ha pasado hoy, se acabó. Me quedo con mi manta, te lo digo también. A mí las medias tintas no me gustan", advierte el expresentador de televisión.

La modelo considera que se está anticipando a los acontecimientos cuando están viviendo "un momento bonito". Sin embargo, Carlos Lozano le conoce y sabe que es como él, es decir, "se nos olvidan las cosas". Y es que, para el 'granhermano', "hoy es un antes y un después". Por lo que, si le invitan a bailar y ella acepta tal y como asegura que hará, aquí tiene su ultimátum: "Me parece muy bien pero luego no me vengas a decir que te ha pasado algo porque entonces te diré lo mismo que a Sonia. Me da igual, baila con quien quieras, haz lo que quieras, pero luego no vengas a decirme que te ha pasado algo".

