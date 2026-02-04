La gran confesión sexual de Anita en 'GH DÚO' que deja a Gloria sorprendida: ''No lo haría con cualquiera''
Los habitantes de la casa de 'GH DÚO' mantienen una conversación muy, pero que muy 'hot'
Los días pasan en la casa de 'GH DÚO' y los concursantes cada vez tienen más confianza entre ellos, tanta que de madrugada han decidido hablar sobre sus cosas más íntimas y han sacado a la luz confesiones sexuales que han hecho que la conversación haya ido subiendo de temperatura poco a poco provocando todo tipo de reacciones a las declaraciones.
Manuel, Anita, Gloria, Sandra, Juanpi y Andrea empiezan a hablar sobre si es excitante o no para ellos chupar los pies, algo que Anita afirma que le gusta, pero a Gloria le parece ''asqueroso'': ''No me pone cachonda que me chupen un pie, ni lo voy a probar'', y se queda muy sorprendida al comprobar que todos sus compañeros han chupados pies o se los han chupado.
Después intentan pasar a otro tema, pero Sandra está muy intrigada, le pregunta a Anita sobre los pies y ella se confiesa: ''Hay muchas posturas'', acto seguido le hace una demostración a Gloria.
Pero la hermana de Manuel González sigue sin estar convencida: ''No se me ha ocurrido en la vida meterle a alguien un pie en la boca'', y Anita se defiende: ''Yo todo esto lo hago con pareja estable, con mucha confianza, no lo haría con cualquiera''.
