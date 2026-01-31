Antía Troncoso 31 ENE 2026 - 17:39h.

La actriz y el presentador de televisión cometen una infracción en la prueba en plena discusión que hace estallar a sus compañeros

Cristina Piaget y Carlos Lozano se enzarzan en una fuerte discusión en 'GH DÚO'. Esta misma tarde, la actriz y el presentador de televisión han protagonizado un nuevo enfrentamiento por la prueba semanal que ha provocado que cometan un gravísimo fallo. Algo que ha hecho explotar al resto de la casa contra ambos porque, dicho error, podría hacerles perder la prueba y, por ende, tener menos presupuesto para comida.

Desde que Carlos Lozano sentenciase definitivamente su amistad con Cristina Piaget, algo que ella catalogo como una gran "traición", el dúo de concursantes se han convertido en enemigos acérrimos y sus enfrentamientos son constantes . Una enemistad que parece no tener arreglo y que cada va a más.

Hoy, Carlos y Cristina volvían a tener un rifirrafe por los turnos de la prueba semanal, que consiste en mantener en el interior de una enorme caja de cristal, que tiene varios agujeros en los laterales, unas pequeñas bolas. Para evitar que estas salgan de la caja, los concursantes deben, por turnos, tapar con las manos los orificios de la misma.

Todo ocurría cuando, Manuel González avisaba desde el salón a Carlos Lozano de que le tocaba ponerse en la caja de la prueba. Este respondía, muy indignado, que aún no era su turno. Cristina Piaget a regañadientes decidía ponerse en su lugar, mientras se quejaba por la actitud de su compañero: "¡No me toca a mí!"

Carlos Lozano saltaba para defenderse, asegurando que él había estado ya 40 minutos. Cristina no aceptaba su justificación y totalmente enfurecida amenazaba con soltar las bolas: "Suelto las putas bolas, mira. Egoísta de mierda". El ambiente continua caldeándose hasta que Cristina, muy nerviosa, terminaba quitando la mano de la caja.

Esta acción provoca que el resto de concursantes estalle contra ambos: "Que estéis haciendo este puto juego con la comida de los compañeros...", decía Gloria. "'Tenéis 60 puto años por cabeza, espabilad, coño!", gritaba Andrea, a lo que Canales añadía: "Con la comida de los demás no se juega". Además, Manuel les recriminaba su "falta de empatía": "No tenéis que salpicar al grupo".

