Raquel intenta que Cristina no haga las lentejas y advierte a sus compañeros

Raquel Salazar no quiere comer lo que cocine Cristina Piaget

La relación de Raquel Salazar y Cristina Piaget en la casa de 'GH DÚO' es como una montaña rusa, un día se abrazan mientras que al día siguiente están gritándose, y esta vez ha sido la segunda. Las concursantes han protagonizado una gran bronca por unas lentejas porque Raquel se niega a comer la comida que haga la actriz dentro de la casa ¿El motivo? Cree que está embrujada.

Cristina quiere hacer las lentejas, pero Raquel se opone: ''A mi me gustan como las hago yo'', explica, pero Cristina le pide que le deje hacerlas a ella y ahí empieza la gran discusión porque ninguna de las dos da su brazo a torcer.

Tras lo ocurrido, Raquel corre a hablar con sus compañeros: ''Yo no me como las lentejas de ella. Me da muy mal fario, está todo el día haciendo brujería, yo no me las voy a comer, yo no voy a comer de la mano de cualquiera'', y continúa explicando qué más le molesta: ''El otro día cogió los espaguetis con la mano'', en ese instante entra Cristina y les pide permiso para hacer lentejas.

"Tiene mucho afán porque comáis'', advierte Raquel y les pide a sus compañeros que no coman las lentejas que haga la actriz. Las dos siguen discutiendo por quién hace las lentejas, pero Raquel se cansa: ''Me quiere buscar, pero no me va a encontrar''.

