Berto González 05 FEB 2026 - 21:45h.

Esta noche, Antonio Canales, Cristina Piaget, Sandra Barrios y Sonia Madoc se enfrentan a la expulsión, pero no serán los únicos: habrá una segunda expulsión en positivo

Esta noche, la emoción y las sorpresas están aseguradas en la gala de 'GH DÚO'. Antonio Canales, Cristina Piaget, Sandra Barrios y Sonia Madoc, uno de los cuatro nominados se convertirá en el nuevo expulsado de la edición, pero no será el único: tras la primera expulsión, se abrirá una nueva votación en positivo entre todos los habitantes que acabará con la salida de la casa del menos votado.

También habrá una visita que no dejará indiferente a nadie. La prueba semanal trae a alguien conocido y que es temido por todos los concursantes. Esta persona misteriosa entrará en la casa con un gran poder y sobre todo con muchas cuentas pendientes, ¿de quién se tratará? Pero además, durante la gala los concursantes verán juntos nuevas imágenes de sus relaciones y conflictos, y afrontarán una ronda de nominaciones especiales que descuadrarán cualquier tipo de estrategia planeada. Conectamos con la casa.