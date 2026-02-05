Logo de telecincotelecinco
Logo de GH DÚOGH DÚO
Minutados
GH DÚOAl minuto

GH DÚO, en directo: la casa se prepara para recibir a una bestia televisiva

Directo
GH DÚO, en directoMediaset Infinity
Compartir

Esta noche, la emoción y las sorpresas están aseguradas en la gala de 'GH DÚO'. Antonio Canales, Cristina Piaget, Sandra Barrios y Sonia Madoc, uno de los cuatro nominados se convertirá en el nuevo expulsado de la edición, pero no será el único: tras la primera expulsión, se abrirá una nueva votación en positivo entre todos los habitantes que acabará con la salida de la casa del menos votado.

También habrá una visita que no dejará indiferente a nadie. La prueba semanal trae a alguien conocido y que es temido por todos los concursantes. Esta persona misteriosa entrará en la casa con un gran poder y sobre todo con muchas cuentas pendientes, ¿de quién se tratará? Pero además, durante la gala los concursantes verán juntos nuevas imágenes de sus relaciones y conflictos, y afrontarán una ronda de nominaciones especiales que descuadrarán cualquier tipo de estrategia planeada. Conectamos con la casa.

Temas