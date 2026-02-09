Chuki y Fer 'El Caballo' se han visto las caras en la jaula de 'The Ultimate Warrior'

Chuki y Fer ‘El Caballo’ se han enfrentado a uno de los combates más esperados de ‘The Ultimate Warrior’, el reality de MMA de Mediaset Infinity. Ambos han creado un vínculo de amistad durante la competición, pero eso no ha impedido que lo den todo sobre el tatami en una de sus peleas más duras.

“Soy un perro de pelea. Eres un gran tipo, pero el campeón voy a ser yo", decía Fer ‘El Caballo’, segundos antes de estar cara a cara con su rival. “Es muy jodido darse de hostias con alguien a quien tienes aprecio. He nacido para esto y nadie va a cambiar nada de lo que tengo en la cabeza”, decía Chuki.

Después de esas palabras, los dos participantes del reality de MMA de Mediaset Infinity han protagonizado una impactante pelea, en la que solo ha habido un ganador. Si quieres descubrir quién se ha alzado con la victoria y cuál ha sido el gesto que ha tenido Chuki con Fer al final, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

Las palabras de Fer ‘El Caballo hacia su novia’

Antes de subirse al ‘terreno de juego’, el canario ha podido hablar con su novia, a la que ha querido dedicarle unas bonitas palabras: “Es una princesa. Es la mejor novia que he tenido y ella sabe que estoy muy orgulloso de ella. Es una campeona y quiero que esté orgullosa de mí”, decía, antes de empezar su pelea con Chuki.