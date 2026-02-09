El combate de Yess Castro y Carolan 'La Berraca' termina con un angustioso mataleón

Yess Castro y Carolan 'La Berraca' se han subido a la jungla de 'The Ultimate Warrior' para combatir

Yess y Carolan ‘La Berraca’ han protagonizado uno de los combates más potentes de ‘The Ultimate Warrior’. Las dos luchadoras, que tienen muy buena relación entre ellas, han tenido que dejar su amistad a un lado para pelear con todas sus fuerzas en el combate final del reality de MMA de Mediaset Infinity.

“He tenido que dejar mi país, a personas y amigos, así que tengo que hacer que merezca la pena y darlo todo”, decía Yess Castro, antes de subirse al ring. “Con ella va a ser una buena guerra, Miriam se me quedó corta”, declaraba la canaria. Ha sido tras esas palabras cuando ambas se han visto las caras.

El brutal combate entre Yess Castro y Carolan ‘La Berraca’

Guanyar ha sido el encargado de presentar a Yess Castro, que se ha subido muy guerrera al ring: “Quiere convertirse en leyenda y está dispuesta a pelear hasta matar o morir”. “Esta pelea es a vida o muerte. Si quiere ganarme, tendrá que sacarme con los pies por delante”, declaraba ella.

Y así ha sido. La pelea entre ambas ha sido de lo más dura. Tanto una como la otra se han dejado la piel en el tatami, aunque solo una de ellas ha salido victoriosa por un mataléon que ha dejado una angustiosa escena: “¡La durmió!”. Una frase con la que han puesto fin al combate con una clara victoria para una de ellas. ¡Descubre quién ha ganado!