Leticia Requejo, Giovanna González, Pepe del Real y Alejandra Prat nos desvelan qué presentador de Telecinco es todo un experto en hacer que el amor triunfe

Los famosos que deben participar en 'Casados a primera vista', según los colaboradores de 'Vamos a ver'

Compartir







‘Casados a primera vista’ se ha ganado el cariño del público con un panel de expertos en psicología, sexología y terapia de pareja que guían la experiencia emocional de los doce solteros que se casan sin conocerse previamente.

El formato, que combina compatibilidad científica con emociones a flor de piel, pone a prueba desde el mismo altar la capacidad de los participantes para construir una relación real. A lo largo de las primeras entregas, las parejas han vivido desde momentos románticos sin haber – en algunos casos – apenas contacto físico en sus lunas de miel hasta tensiones profundas que han puesto a prueba su recién estrenado matrimonio. En las últimas entregas, los conflictos relacionados con las diferencias de personalidad, inseguridades y descubrimientos inesperados han llevado a varios contrayentes a replantearse si el amor puede destacar más allá de lo idealizado.

¿Quién es el mejor presentador de Telecinco haciendo parejas y fomentando el amor?

Es la pregunta que les hemos planteado a los colaboradores de 'El tiempo justo', Leticia Requejo y Alejandra Prat y a los de 'Vamos a ver', Giovanna González y Pepe del Real. Nuestros cuatro televisivos tienen una gran trayectoria trabajando delante y detrás de la pequeña pantalla y conocen muy bien a los que dirigen los programas. Para Giovanna González, el triunfo en este reto recaería en alguien con experiencia vital: “Jorge Javier sabe mucho. Es un tío muy vivido… podría darlo todo”. Respecto al peor, Giovanna matiza que en el amor todos tienen vivencias, por lo que cree que cualquier conductor televisivo podría aportar buenos consejos.

Pepe del Real, por su parte, señala a Carlos Sobera como uno de los presentadores que mejor empareja, junto también a Jorge Javier: “Jorge Javier tiene mucha retranca y eso hace falta… saber picar es vital para romper el hielo”. Sin embargo, para Leticia Requejo hay un compañero de plató que cree que no se le daría bien hacer de cupido porque "no le va tan bien en el amor". ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Dale al play!

¿Amor a primera vista en los pasillos de Mediaset entre colaboradores?: "La primera vez que lo vi, me enamoré"

¿Es posible enamorarse en los pasillos de la redacción? Mientras algunos imponen una estricta "ley seca" laboral, otros confiesan flechazos reales con presentadores estrella de la cadena. Aprovechando la temática nupcial del programa, hemos salido a los pasillos para preguntar a los colaboradores si alguna vez han sentido amor a primera vista dentro de las instalaciones de Mediaset. La más sincera de todos ha sido Leticia Requejo que ha confesado que "sufrió dos flechazos" cuando se encontró con dos presentadores a su llegada a Telecinco.

Dale al play si quieres descubrir todos los "amores de colegio" que se han producido entre publicidades y directos.