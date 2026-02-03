Adriana Dorronsoro analiza en exclusiva la falta de conexión entre Stefan y Estefanía tras sus primeras horas como matrimonio en 'Casados a primera vista'

Óscar Vega, director de 'Casados a primera vista': “La compatibilidad puede estar clara, pero la química...”

La historia de Stefan y Estefanía en 'Casados a primera vista' no ha comenzado como muchos esperaban. Desde el mismo día de su boda, la falta de conexión entre ambos se hizo evidente, marcando un inicio de matrimonio lleno de incomodidad, reproches y distancia emocional.

Durante su primera noche como marido y mujer, Estefanía se mostró incómoda al descubrir que solo había una cama en la habitación. Para evitar tensiones, Stefan decidió dormir en el sofá, un gesto que ya dejaba entrever que la convivencia no iba a ser sencilla. A la mañana siguiente, y tras conocer que su destino de luna de miel sería Punta Cana, lejos de mejorar la situación, las diferencias entre ambos se acentuaron.

Una vez en el paraíso caribeño, Estefanía no ocultó ante las cámaras que no sentía atracción ni conexión con su marido, mientras que Stefan reconoció sentirse triste y frustrado al comprobar que la ilusión con la que llegó al experimento no era correspondida. Las primeras horas de convivencia estuvieron marcadas por comentarios incómodos, reproches y una evidente falta de feeling entre ambos.

Yo no veo ahí ningún tipo de feeling a día de hoy

Esta situación no ha pasado desapercibida en los platós de televisión. En exclusiva, Adriana Dorronzoro, colaboradora de 'Vamos a ver', ha opinado sobre lo que está ocurriendo entre Stefan y Estefanía tras las imágenes emitidas en el programa. La periodista pone el foco en un aspecto clave del experimento y analiza si, con lo visto hasta ahora, existe margen para que pueda surgir algo entre ellos. Su valoración se produce en un momento especialmente delicado para la pareja, cuando las dudas sobre su futuro como matrimonio comienzan a ser más que evidentes.

Mientras los expertos del programa tratan de acercarlos a través de dinámicas emocionales durante la luna de miel, el análisis de Adriana se suma al debate sobre si la falta de atracción inicial puede convertirse en un obstáculo difícil de superar dentro del experimento. Dale al play para conocer su opinión completa.

