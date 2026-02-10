Franco Tenaglia se emociona con la sorpresa de su familia

Franco Tenaglia ha tenido noticias de su familia antes de subirse a la jaula de 'The Ultimate Warrior'.

Franco Tenaglia se ha enfrentado a un combate de infarto contra Ibrahim ‘El lobo’, pero, antes de subirse al tatami, ha recibido una emotiva sorpresa de su familia. El luchador ha abierto una caja en la que había una fotografía de alguien que es muy especial para él.

“Este es el motivo por el que hago todo: mi familia, mi hermana y mi abuela. Vengo de una familia muy humilde, muy buena, con mucho amor y peleo porque es mi manera de ayudarles a salir adelante y que tengan una vida espectacular, que es lo que se merecen” , apuntaba el guerrero.

Ha asegurado que a él no le interesa “lo material” ni “los lujos”: “Está bien recordar de dónde venimos y por qué hacemos las cosas. Es gente que me amaba por ser yo mismo. Los tengo más cerca que nunca en mi corazón”, afirmaba, muy emocionado.

“Siempre, todos los días, están muy presentes y les quiero hacer entender que el plan va a funcionar, que sean pacientes, que cada vez estamos más cerca. Estoy dispuesto a morir y a hacer lo que sea para que mi familia y las mujeres que me criaron tengan la vida que se merecen”, decía.

Unas emotivas palabras que ha rematado con toda una declaración de intenciones: “Si tengo que arriesgar mi vida y mi libertad, estoy dispuesto a hacerlo”. Si quieres ver cómo ha sido el momento más emotivo de Franco Tenaglia, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.