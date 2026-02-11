El futuro amoroso de Darío Linero según los colaboradores: ¿soltero de oro o picaflor?

Alejandra Prat, Pepe del Real y el resto de colaboradores analizan al concursante tras su paso por las villas: unos le ven saltando de chica en chica, otros creen que ha salvado su imagen pública

“Me ha cambiado por completo”: el antes y el después de los protagonistas tras 'La isla de las tentaciones 9'

El paso por 'La Isla de las Tentaciones' deja secuelas, aprendizajes y, sobre todo, una etiqueta difícil de quitar. Darío ha sido uno de los grandes protagonistas de esta edición, viviendo una montaña rusa emocional que ha dividido a España. Ahora, con la experiencia reposada y tras enfrentarse a las cuentas pendientes en los debates, surge la gran duda: ¿Está preparado para volver a enamorarse o le espera una larga temporada de soltería?

El análisis exclusivo de los colaboradores de 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo' es un fiel reflejo de lo que piensa la calle: Darío es un buen chico, pero con matices. Alejandra Prat es quien se muestra menos convencida sobre su capacidad de compromiso a corto plazo. Aunque le define como muy majo, su declaración es clara: "No le veo hombre de una sola mujer". Para la colaboradora, al participante le espera una etapa de "ir de flor en flor", bromeando con que se quedará "Soltero, pero entero no", insinuando que diversión no le va a faltar.

Sin embargo, la percepción sobre Darío ha cambiado radicalmente en los últimos días. Pepe del Real hace autocrítica en nombre de la audiencia. El periodista admite que durante la edición vimos "una cara de Darío que no nos gustó nada", hasta el punto de que, si le hubieran preguntado hace unas semanas, habría dicho que tardaría años en encontrar a alguien que le quisiera,

Pero la televisión da segundas oportunidades. Según Pepe, Darío "se está ganando el favor del público" gracias a su actitud en el último debate, donde ha logrado enternecer a todos un poco. "Hay que darle una oportunidad" nos dice, confirmando que el concursante ha logrado revertir su imagen de villano a víctima.

Más allá de si liga o no, las colaboradoras ponen le foco en su crecimiento personal. Leticia Requejo valora muy positivamente el cambio de actitud de Darío y cree que se merece encontrar el amor, pero le pone deberes: "Se tiene que encontrar, madurar y saber tratar a las mujeres".

Giovanna González también le lanza un consejo muy valioso que debería tener en cuenta: antes de buscar una nueva pareja, la periodista le recomienda "trabajar el estar solo". Un tiempo de reflexión necesario para que, cuando llegue la próxima relación, todo vaya mejor y no repita los errores que le llevaron a poner a prueba su amor en el reality.

No te pierdas el vídeo completo con todos los consejos del equipo y decide tú mismo si Darío merece esa segunda oportunidad amorosa. Dale play.