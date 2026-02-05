Giovanna González, Pepe del Real, Leticia Requejo y Alejandra Prat han opinado sobre la relación que mantienen ambos tras salir de 'La isla de las tentaciones 9'

La novena edición de ‘La isla de las tentaciones’ se convirtió en una de las más comentadas de los últimos años, entre otras cosas, por el inesperado vínculo que surgió entre Almudena Porras y el soltero Borja Silva dentro de ‘Villa Playa’. Almudena, que llegó al programa junto a su pareja de 11 años, Darío Linero, vio cómo la experiencia de separación forzada y las tentaciones transformaban su relación. Las imágenes de Almudena besándose apasionadamente con Borja encendieron la polémica, haciendo estallar a Darío durante las hogueras mixtas y marcando un antes y un después en la historia de la edición.

Tras el reencuentro final del programa, Almudena y Borja aclararon que, aunque todavía estaban la fase de conocerse, seguían viéndose con frecuencia y que su relación estaba evolucionando fuera de las cámaras. Almudena admitió que había vivido momentos muy complicados tras la emisión y que necesitaba tiempo tras su ruptura con Darío, mientras que Borja mostraba su cariño y respeto por ella y su proceso personal.

La relación se fue consolidando y, semanas después del final de ‘La isla de las tentaciones 9’, ambos hicieron público su noviazgo en ‘¡De viernes!’, donde Borja le dedicó una declaración romántica a Almudena, destacando lo especial que es para él y lo importante que ha sido su apoyo mutuo en este tiempo.

¿Qué futuro tendrán como pareja Borja y Almudena tras 'La isla de las tentaciones'?

Ante la pregunta de qué futuro les espera como pareja, los colaboradores de Mediaset, Giovanna González, Pepe del Real, Leticia Requejo y Alejandra Prat, han expresado varios puntos de vista. Algunos de ellos les auguran un futuro largo, feliz y que incluso puede terminar en una gran boda. Pero otros, sin embargo, creen que tanta perfección y el estar tan pegados el uno del otro les puede jugar una mala pasada: "Creo que tienen futuro, pero que va a ser una cosa más corta que larga. Les doy como un añito, añito y medio", apuntó Leticia Requejo. ¡Dale play al vídeo que encabeza la noticia para ver todas las declaraciones!

La relación de Helena y Gilbert, según los colaboradores: "Pegan igual que yo con Kiko Rivera"

Helena decidió romper con su pareja, Rodri, en el debate final del programa, explicando que la experiencia la había ayudado a entender lo que no quería en una relación. Desde entonces, las imágenes y vídeos de Helena y Gilbert juntos en distintos lugares han alimentado especulaciones sobre si hay algo más que una amistad entre ellos. Gilbert ha declarado que “se están conociendo” y que su acercamiento vino tras el dolor y las tensiones vividas con sus exparejas, aunque ha negado explícitamente que sean pareja actualmente. ¿Qué opinan nuestros colaboradores al respecto? ¡Dale al play!