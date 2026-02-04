Los dos participantes de 'La isla de las tentaciones 9' mantienen una buena relación que ha hecho saltar las alarmas insinuando que hay algo más entre los dos

No hace ni un mes que finalizó la intensa novena edición de ‘La isla de las tentaciones’ y los conflictos y líos entre los concursantes de este reality se siguen sucediendo. En el debate final, dirigido por Sandra Barneda, Helena Arauz decidió poner punto y final a su relación con Rodri delante de todos sus compañeros. La madrileña quiso hacerlo en público porque consideraba que era la única forma de la que se veía capaz de hacerlo. En una entrevista que concedió en exclusiva para esta web, Helena confesó que gracias a esta experiencia se había dado cuenta “de lo que no quería en su vida”.

Pero, una vez más, tras finalizar la emisión del programa ha habido un nuevo giro de los acontecimientos. Durante los debates finales se rumoreó que Claudia, expareja de Gilbert, y Rodri podrían haberse liado, una información que ambos negaron rotundamente. Sin embargo, esta pesquisa puso en jaque la amistad de Claudia y Helena que, en estos momentos, no atraviesa sus mejores momentos.

La relación de Helena y Gilbert, según los colaboradores

Gilbert y Claudia han vuelto a verse las caras en ‘Tentaciones Privé’, el videopodcast presentado por Marta Peñate, en el que han podido arrojar luz sobre su situación actual lo que está ocurriendo en este cuarteto amoroso que han formado junto a Rodri y Helena.

En las últimas semanas las imágenes y vídeos de Helena y Gilbert juntos en diferentes lugares han inundado las redes sociales y Gilbert ha querido aclarar que se “están conociendo”, porque “el dolor les ha unido” al afirmar con rotundidad que Rodri y Claudia se han liado. Nuestros colaboradores expertos en tentaciones, Adriana Dorronsoro y Pepe del Real, no creen que haya nada más que una simple amistad entre ambos: "Yo creo que es puro teatro", dijo la colaboradora, una opinión también compartida por su compañero de plató. Para Adriana Helena y Gilbert no hacen buena pareja y Pepe ha ido más allá: Yo creo que Gilbert no sabe querer a nadie. Como amante tiene que ser, lo siento, un desastre. Es que tiene muy poca sangre, hijo".

Al salir de 'La isla de las tentaciones 9' y ver todo lo que se ha emitido y grabado en el programa, las parejas han podido visualizarse y reflexionar acerca de todo lo que han vivido en República Dominicana. La vergüenza, la incomodidad y la autocrítica han marcado este balance emocional del que nos han hablado en exclusiva para esta web, ¡dale al play!