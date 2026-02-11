Los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' reflexionan sobre cómo su paso por el programa ha cambiado su forma de entender el amor, las relaciones y la infidelidad

Participar en 'La isla de las tentaciones' no solo pone a prueba a las parejas: también sacude creencias, expectativas y formas de entender el amor. Así lo reconocen los protagonistas de la novena temporada, que en exclusiva para esta web reflexionan sobre cómo esta experiencia ha transformado —o reafirmado— su manera de querer, relacionarse y enfrentarse a la infidelidad.

Sandra, Helena, Claudia, Juanpi, Enrique o Darío coinciden en que el programa no deja indiferente a nadie. Para muchos, supone un antes y un después emocional.

Del “amor perfecto” a una visión más realista

Claudia reconoce que antes tenía una idea casi idealizada del amor: “Siempre he tenido un concepto de príncipe y princesa, todo bonito, todo perfecto”. Sin embargo, tras su paso por el reality, su percepción cambió por completo. “Me di cuenta de que el amor está en muchos otros sitios y de muchas otras maneras. Incluso no dejas de querer a una persona por ser infiel, que es algo que a mí me pasó”, confiesa. A día de hoy, asegura seguir creyendo en el amor, pero desde un lugar mucho más maduro: “Creo en el amor, pero de manera diferente”.

No todos sienten que su visión haya cambiado radicalmente. Otros protagonistas destacan que uno de los grandes aprendizajes ha sido entender que el amor no es solo felicidad y momentos bonitos. “El amor va de errores, de trabajarlo y cuidarlo. Un amor sin errores no existiría”, reflexiona una de las protagonistas de la edición.

Una visión más realista que conecta con otra idea clave: saber diferenciar lo sano de lo tóxico. “Ahora creo en el amor sano y sé identificarlo. Antes no, pero ahora sí. El tóxico no”, afirma con contundencia. A pesar de las traiciones, las tentaciones y los momentos de máxima tensión, la mayoría coincide en algo: no han perdido la fe en el amor. “Yo sigo creyendo en el amor. Sé que hay amor de verdad y que hay personas que saben querer como yo”, asegura otra participante, dejando claro que la experiencia no ha apagado su ilusión, sino que la ha hecho más consciente.

Una experiencia que deja huella

La novena temporada de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a demostrar que para sus protagonistas supone una montaña rusa emocional que obliga a mirarse por dentro, cuestionar patrones y replantearse qué significa realmente amar. Algunos salen con el corazón roto, otros más fuertes y otros con las ideas más claras. Pero todos coinciden en algo: después de pasar por la isla, el amor ya no se mira igual.

Dale play para conocer sus respuestas.