Pedro Jiménez 12 FEB 2026 - 23:04h.

La catalana, instantes antes, se ha acordado de alguien que significó mucho para ella: "No creo que venga..."

"Garra", "verdad" y "papel de madre": los defensores de 'GH DÚO' reivindican qué hace únicos a sus concursantes

Compartir







Si hay alguien importante para Anita Williams -y así lo ha demostrado en múltiples conexiones que ha hecho y a través de diferentes mensajes- es su hijo. Su nombre es Thiago y es algo que ha compartido en alguna que otra ocasión a través de sus redes sociales, mostrando lo orgullosa que está de ser madre. Pues bien, durante la gala de 'GH DÚO' que se ha emitido en Telecinco este jueves, los concursantes han recibido diferentes sorpresas por el inmitente día de San Valentín que tiene lugar en pocos días y Anita Williams ha recibido un mensaje de su hijo, una persona para ella fundamental y clave en su vida.

En primer lugar, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado por quién late el corazón de Anita. Esta no se lo ha pensado ni un segundo: ha respondido que por su hijo. El presentador ha insistido y la concursante ha nombrado a su familia, y después de una nueva pregunta de Jorge Javier, la catalana ha bromeado: "¿Quieres que diga por ti? Pues por ti también me late a veces".

PUEDE INTERESARTE Una reconciliación entre Carlos Lozano y Cristina Piaget que podría ser la última

"De momento estoy bien así. Primero, que no vendría y segundo, que no hay nada que hablar... hay veces que se acaban las cosas", ha señalado una Anita en unas palabras que han parecido ir dirigidas a Montoya y en donde ha sentenciado todo, asegurando que "ya se dio por fiiniquitado hace meses".

La reacción de Anita ante el mensaje de su hijo

Tras este primer intercambio de palabras, Anita Williams ha recibido un inesperado mensaje de... ¡su hijo! Un momento para ella que va a ser difícil de olvidar y que tanto llevaba esperando todo este tiempo desde su entrada a 'GH DÚO': "La mamá está traballando", ha dicho Anita, pronunciando así una de sus frases más míticas y dando paso a las palabras de su hijo, que nada más escucharle se ha roto por completo.

"¡Qué grande está Jorge! Es el mejor regalo que me habéis podido hacer", ha dicho Anita en su reacción al vídeo. Una Anita que ha confesado que su hijo le ha contado en el vídeo que ya sabe decir alguna palabra más, como "caca, comecocos o cocina", y que le ha prometido que ya no se comerá más las uñas.

"También me ha dicho que feliz San Valentín, que soy su corazón, que me ama muchísimo y que siga trabajando... ¡y que está muy feliz!", ha añadido una Anita muy pero que muy emocionada.

Por último, Anita le ha mandado un mensaje a su hijo: ¿quieres saber qué le ha dicho? ¡dale play al vídeo y descúbrelo!