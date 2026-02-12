¿Quién es el mejor jugador y quién está más sobrevalorado en 'GH DÚO'? : los colaboradores responden

Gran Hermano 12 FEB 2026 - 20:00h.

La casa es un campo de minas y nuestros colaboradores tienen claro quiénes saben donde pisan

Los defensores analizan el desgaste del aislamiento en 'GH DÚO': "Hay que gestionar muy bien las emociones"

Compartir







La convivencia en 'GH DÚO' ha alcanzado ese punto de ebullición donde las estrategias dejan de ser sutiles y los bandos se dibujan con trazo grueso. Entre nominaciones y alianzas que se tambalean, la audiencia se debate entre premiar al que no molesta o al estratega que incendia la convivencia.

Hemos trasladado esta duda a nuestros colaboradores: ¿Quién está jugando mejor sus cartas y quién tiene una fama inmerecida? Y ojo, porque el veredicto es demoledor: hay casi unanimidad en el trono, pero mucha división sobre lo que es jugar limpio.

El rey de la estrategia y la decepción

Si hay un nombre que resuena con fuerza como el gran jugador de la edición es el de Carlos Lozano. Para la mayoría, el veterano presentador está dando una clase magistral de reality. Leticia Requejo no duda en darle "todos sus respetos" y coronarlo como su ganador indiscutible. Una visión que comparte con Miguel Frigenti, quien ve en Lozano al único concursante capaz de leer el juego real, identificando a su verdadera rival en la casa mientras que los demás "van de estrategas y lo hacen muy mal".

Pero Leticia dispara con bala al señalar a la concursante más sobrevalorada: Raquel Salazar. Para la colaboradora, la integrante de los 'Gipsy Kings' es un fraude y la acusa sin miramientos de "jugar sucio", asegurando que utiliza la mentira y maneja a su "séquito de amigos" para avanzar en el concurso sin aportar nada real a la trama.

El arte de desquiciar al rival

En el otro extremo está Cristina Piaget donde las opiniones se vuelven más complejas. Adriana Dorronsoro reconoce que la modelo es una pieza fundamental del engranaje telvisivo, aunque admite que la convivencia con ella debe ser insoportable.

Para Adriana, el valor de Cristina está en la capacidad para la guerra psicológica: "Cuando desquicias, sale todo lo malo que tiene la gente". Según su análisis, Piaget actúa como un espejo que refleja la peor cara de sus compañeros generando así las tramas que alimentan el programa. Pepe del Real coincide en que tanto ella como Lozano son los únicos que de verdad "menean el avispero".

Sin embargo, este análisis deja un sabor agridulce ya que los tres nominados son, precisamente, los que mejor están jugando según el criterio de los colaboradores. Lamentan que la audiencia tenga que elegir entre sus favoritos, anticipando que la expulsión, sea quien sea, dejará la casa un poco más vacía de contenido y estrategia.

Dale play para ver el acalorado debate y descubrir por qué Frigenti cree que hay pocos cerebros en esta edición.