Belén Rodríguez confiesa su "decepción máxima" con Anita Williams tras su estancia como 'Belexa' en la casa de 'GH DÚO'

Tras la marcha de Belén, Carlos y Cristina mas unidos que nunca

Arrancamos el fin de semana en la casa de Tres Cantos con todos nominados, excepto Gloria, y las parejas y tríos disueltos. Los concursantes ahora participan de forma individual y las fisuras entre grupos comienzan a hacerse notar. La convivencia se sostiene en un precario equilibrio; para intentar mantenerlo, esta semana han decidido repartir toda la comida y que cada uno haga con su parte lo que le dé la gana.

Además, tienen que preparar una coreografía de baile como prueba semanal. Ayer fue el primer ensayo y los dejó a todos agotados. Veremos cómo afrontan el día de hoy.

