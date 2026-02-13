Ana Carrillo 13 FEB 2026 - 16:36h.

Belén Rodríguez ha revelado que está decepcionada con Anita Williams, que antes era su gran amiga en la casa de Tres Cantos

Mara reacciona a la decisión de Juanpi de romper su relación en plena gala de 'GH DÚO': "Soy el meme de España, me han dejado en televisión"

Belén Rodríguez se hizo muy amiga de Anita Williams en su primera etapa en la casa de 'GH DÚO', pero cuando fue eliminada frente a Cristina Piaget y se convirtió en la segunda expulsada de la edición tras la salida de John Guts, comenzó a leer en redes sociales que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no tenía en tanta estima su amistad como ella.

La colaboradora le pidió a sus seguidores que le pasaran vídeos para entender por qué le decían eso y durante la última semana ha podido volver a tener relación con Anita gracias a su regreso a la casa de Tres Cantos en el papel de 'Belexa', como una pieza clave en la prueba semanal. Tras su salida, uno de sus primeros tuits ha ido dirigido a confesar su decepción con ella.

Un seguidor le decía: "¿Belén sigues creyéndote a Anita? Eres una mujer inteligente, siempre me ha llamado la atención que la defiendas tanto o que sea 'tu ganadora'. A tus espaldas ha dicho que quería que te fueras"; ante lo que Belén Ro respondía: "Decepción máxima con Anita". Eso sí, todavía no ha desvelado si va a votar para expulsarla a ella o si prefiere que salgan Manuel González o Antonio Canales, que también le han decepcionado.

Belén le ha preguntado a sus seguidores a quién prefieren ver fuera entre esos tres concursantes, que no son los únicos nominados, pues toda la casa está en la cuerda floja a excepción de Gloria González, que decidió hacer uso de su poder como ganadora de la prueba y usó su inmunidad porque su hermano le había pedido que se salvase ella.

Miguel Frigenti sí que lo tiene claro: ha votado para expulsar a la exnovia de Montoya. "Esta semana voy a por Anita. Me da igual que Carlos y Cristina estén enfrentados. Para mí, los dos, representan el espíritu de 'GH'. Veo y amo este programa por concursantes como ellos", ha tuiteado el colaborador.

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: