La dirección de 'GH DÚO' toma una decisión histórica por una trifulca de los concursantes: "Nunca ha pasado lo que va a pasar esta noche"
La organización de 'GH DÚO' toma una decisión sin precedentes tras una gran bronca: todos los detalles esta noche en 'GH DÚO. Cuentas pendientes'
El inesperado abrazo de Manuel González a Carlos Lozano en 'GH DÚO': "Te pido disculpas"
¡Los concursantes de 'GH DÚO' han sobrepasado todos los límites! En las últimas horas, se ha vivido una tremenda trifulca en la casa de Tres Cantos, que ha provocado que la dirección del programa se plante y tome una decisión histórica, que no se ha tomado en ninguna otra edición de 'Gran Hermano'. ¡Descubre de qué se trata esta noche en 'GH DÚO. Cuentas pendientes'!
Una tremenda bronca de los concursantes ha puesto en una gran encrucijada a la organización del programa, que se ha visto obligada a cambiar por completo la escaleta del programa de esta noche, presentado por Ion Aramendi a las 22:00h en Telecinco.
"La bronca de hace unas horas ha sido totalmente histórica, tanto es así que la organización se ha plantado y ha dicho: "Basta". ¡No podemos más", desvelaba el realizador de 'GH DÚO' en 'Fiesta'. "Está paralizado el programa en estos momentos. Se va a reunir la dirección y han prometido que habrá una decisión histórica. Nunca ha pasado lo que va a pasar esta noche", añadía. ¡No te lo pierdas!
El comunicado oficial de la organización de 'GH DÚO'
A través de las redes sociales oficiales del programa, la organización ha lanzado un comunicado de última hora en el que adelantaba una parte de la histórica sanción que se llevará a cabo esta misma noche:
Sigue 'GH DÚO' las 24 horas del día en Mediaset Infinity
Esta noche, tienes una cita con Ion Aramendi en 'GH DÚO: cuentas pendientes' con toda la última hora del reality, pero, mientras tanto, puedes ver todo lo que pasa en la casa de Tres Cantos, a través del minutado oficial de 'GH DÚO' o mediante las dos señales en directo que hay disponibles, de manera gratuita, en Mediaset Infinity.