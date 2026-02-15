Antía Troncoso 15 FEB 2026 - 17:09h.

¡La casa de 'GH DÚO' ha explotado por los aires! En las últimas horas, los hermanos, Manuel y Gloria González, han protagonizado una gran bronca con Cristina Piaget. El motivo de este enfrentamiento entre los concursantes ha sido la comida, en especial unos langostinos y un refresco. ¡No te pierdas este adelanto y descubre esta noche en 'GH DÚO. Cuentas Pendientes', a las 22:00h en Telecinco, las imágenes al completo!

Cristina Piaget continua protagonizando nuevas discusiones con sus compañeros de edición. En este caso ha sido con Manuel y Gloria González con quienes se ha enfrentado la modelo. Una gran discusión que ha ido subiendo de voltaje a medida que los concursantes se iban lanzando reproches y acusaciones.

El gran enfrentamiento de Manuel y Gloria con Cristina Piaget

Todo comenzaba cuando Cristina Piaget se dirigía a la cocina para comer un par de langostinos. Sin embargo, para su sorpresa, la modelo descubría al abrir la nevera que ya no quedaba ninguno. "¿Os habéis comido todos los langostinos?", preguntaba, muy molesta, en voz alta a sus compañeros. "Todos", contestaba Manuel González.

"Te íbamos a dejar un par de ellos, pero me he arrepentido. Si no le llegas a haber robado a mi hermana la lata, te hubiera dejado un par de ellos", le aseguraba Manuel a su compañera. "No era suya. Eran tan suyas como nuestras. Raquel lo dejo en un mueble para esconderlo y Belén me lo dijo", respondía Cristina.

Estas palabras de Cristina, provocaban que Manuel se enfadase y le lanzase una "acusación", levantando la voz: "Tu llevas robando comida desde la primera semana. Si metes la mano en un sitio que no debes meterla, estás metiendo la mano en un sitio que no es tuyo". Muy alterada, Cristina Piaget se encaraba a Manuel, poniéndose a pocos centímetros de él. Algo que provocaba que Gloria interviniese: "¡No te acerques!"

La fuerte "acusación" de Manuel González a Cristina Piaget: "¡Ladrona!"

Manuel González le pedía a Cristina Piaget que no se le acercase mientras le decía: "Has metido la mano en el armario de una compañera. ¡Eres una ratera!". El concursante, completamente enfurecido, comenzaba a gritarle a su compañera: "¡Ladrona, ladrona, ladrona!". Unos gritos a los que se unía su hermana: "¡Te lo comes todo! La comunidad te la pasas por el mismísimo".

