GH DÚO 15 FEB 2026 - 09:56h.

Manuel González pide perdón a Carlos Lozano con un abrazo: ¿El fin de su enemistad?

La prueba semanal parece traer de cabeza a los concursantes de 'GH DÚO'. El hecho de tener que aprenderse una coreografía está alterando los nervios a más de uno y por eso se viven tensiones que acaban en broncas. Durante la tarde del sábado se ha producido un duro enfrentamiento y, minutos después, con los ánimos más calmados, Manuel González ha querido recular y limar asperezas con Carlos Lozano, tal y como hemos visto a través del minuto a minuto de este sábado.

El abrazo inesperado de Manuel González a Carlos Lozano para pedirle perdón

En el salón, Carlos Lozano habla con Manuel y Sandra sobre lo que ha ocurrido en el pabellón de pruebas y lo que tienen que hacer para que la coreografía salga bien. En un momento dado, Manu ha dado un paso al frente y se ha disculpado con el presentador mientras le ofrecía su mano: "Yo, si alguna he dicho algo que te haga molestado, te pido disculpas, de verdad" y, acto seguido, ¡se han dado un inesperado abrazo!

"Te lo digo de verdad. Es que con estas cosas me siento mal", insiste Manuel con su perdón. Carlos le dice a Manuel que no se preocupe, que ambos están picados desde el inicio del programa: "A mí se me pasa. Yo no me quedo con el odio dentro. Yo lo suelto y ya está, si tú lo has visto". Manuel insiste en decirle que se siente mal por lo sucedido, que él "no busca estas cosas" y Carlos le responde: "No te preocupes, si volveremos a discutir porque somos dos gallos de pelea".

Manu dice sentirse avergonzado y Carlos quiere zanjar el tema para no darle más vueltas: "Te lo agradezco, Manu, y ya está. Yo tampoco lo quiero. Tú y yo nos hemos enfrentado cien mil veces, somos los máximos enemigos desde el primer día. Ya está, lógico también, tío, somos distintos y cada uno tiene su rollo y ya está". Dicen de respetarse mutuamente y zanjan la conversación para centrarse de nuevo en la coreografía de la prueba semanal. ¿Será este el fin de su enemistad y de todos sus enfrentamientos?

