Mara Espinosa, de 'La isla de las tentaciones', ha tirado de humor para hablar de su ruptura con Juanpi Vega

¡Reencuentro a tres! Sandra vuelve a ver a su novio en la noche más romántica de 'GH DÚO' con Juanpi presente: "Yo aquí sobro"

La sexta gala de la cuarta edición de 'GH DÚO' ha sido dedicada al amor. Los concursantes han celebrado San Valentín recibiendo la visita o los vídeos de alguna persona especial para ellos. Tras ver a su exnovia, Sandra Barrios, reencontrarse con su pareja actual, Juanpi Vega pudo ver a su madre. Fue Carmen la que acudió a abrazar al exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y le contó que su novia, Mara Espinosa, había confesado en 'Tentaciones Privé' que le había sido desleal con Álex Girona.

Al descubrir la verdad por boca de su madre, el amigo de Darío Linero decidió romper su relación con Mara y así se lo comunicó a Jorge Javier Vázquez. La alicantina no estuvo finalmente en la gala y ha reaccionado a esta decisión del que ya es su exnovio a través de Instagram, donde ha tirado de humor para hablar del tema.

"Soy tan buena que me mandan a paseo y me vengo a dar el paseo", ha comentado entre risas Mara, que ha mostrado que estaba caminando junto a su abuela: "Yo cumple órdenes. '¡Vete a paseo!'. Pues de paseo con mi abuela".

"Hola a todos, me presento: soy el meme de España ahora mismo, encantada, me han dejado en televisión", ha añadido la joven, cuya abuela le ha seguido el rollo: "Mucho gusto". Con su story ha mostrado que tanto ella como su familia se están tomando con humor la situación de haber descubierto que su novio la dejaba en plena gala de 'GH DÚO' sin tener una conversación con ella.

