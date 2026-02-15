Patricia Fernández 15 FEB 2026 - 22:09h.

Las dos exconcursantes de 'GH DÚO' se reencuentran en el plató y se produce un cruce de reproches entre ellas

Belén Rodríguez confiesa su "decepción máxima" con Anita Williams tras su estancia como 'Belexa' en la casa de 'GH DÚO'

Raquel Salazar ha entrado al plató de 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' después de su expulsión el pasado jueves en su duelo contra Carlos Lozano donde reflexionaba de su concurso y se ponía cara a cara con algunas de las personas con las que ha tenido enfrentamientos en la casa de Tres Cantos, en especial de Belén Rodríguez, con la que vivía varios momentos de tensión durante la parte de la gala dominical en Mediaset Infinity.

"Esto es un juego y me lo he tomado como tal, he jugado siendo verdadera porque tengo que ser fiel a mí", explicaba Raquel, la que se confesaba "decepcionada" con su expulsión porque cree que ha sido mucho dentro de la casa y "se le ha sentenciado por un fallo tonto", aunque pedía perdón por esto: "Yo no oigo bien, el 92% de un oído lo tengo muerto, no escuché bien lo que dijo y me dijeron: 'Ha dicho no se qué de los gitanos' y pido perdón porque tenía que haberlo escuchado yo y no fiarme de nadie, pero pido perdón a la audiencia. He hecho mal en haber entrado al trapo".

La que además confesaba qué le ha dicho su hija, Noemi, al salir de la casa y cómo vivió este momento con Cristina Piaget. Y tiene claro que se ha metido en muchas de las cosas que han pasado en la casa para defender a los suyos: "En la calle también soy así". Y se refería a Belén Rodríguez y cómo se ha sentido respecto a ella en el concurso: "Me he sentido traicionada, envidiada, odiada..."

Tensión entre las dos exconcursantes de 'GH DÚO' en plató

Belén Rodríguez reaccionaba a las palabras de la recién expulsada y analizaba su concurso: "Ella te maquilla y hace la comida para vender lo buena que es, estaba con los niños porque quería su voto en positivo. Pensaba que ella pediría perdón por ser la mayor instigadora para que sus niños fueran en contra de Cristina Piaget... ella ha sido la culpable de eso, ha blasfemado, insultado..." Y continuaba con su alegato, lo que no gustaba nada a Raquel: "No mientas, di la verdad, no juzgo a las personas por su estado civil, eres una embustera. Eres demoniaca".

"Vergüenza me daría a mí ser su nieta, su hija o conocida suya. Eres más falsa que nada", terminaba diciendo Belén, lo que enfadaba a Raquel y así lo hacía ver en el plató: "Vergüenza me daría a mí que fueras nada a mí, eres tan venenosa que un día te vas a morder y te vas a envenenar, eres mala".

Carmen Borrego tomaba la palabra asegurando que "no entendía" cómo se estaba comportando con Belén en este momento y la Salazar lo explicaba: "No soy rencorosa, pero lo que es malo en mi vida lo aparto".

