Supervivientes 15 FEB 2026 - 23:37h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' dice sus primeras palabras como concursante confirmada de esta edición de 'SV'

Claudia Chacón se convierte en la tercera concursante confirmada de ‘Supervivientes 2026’. Tras darse a conocer al público como participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ (donde acudió junto al que era su pareja Gilbert), la mallorquina se embarca en esta nueva aventura, todo un reto profesional y personal.

“Muchos me conoceréis porque tengo un carácter un poco peculiar y porque la he liado un poquito y ahora soy la nueva concursante de ‘Supervivientes 2026”, son parte de sus declaraciones en su vídeo de presentación, haciendo alusión a su agitado paso por el reality de parejas de Mediaset España, donde no pasó para nada desapercibida.

“He superado muchos retos en mi vida fuera de cámaras, pero ahora me enfrento al mayor desafío. Y es que tengo mucho miedo porque el hambre, las pruebas y, sobre todo, la convivencia, sabiendo como soy, van a ser muy complicadas. Pero, si algo he aprendido, es que Claudia, si intentan romperla, se levanta más fuerte”, confiesa.

Quién es Claudia Chacón

Conocimos a Claudia Chacón a finales del año 2025 cuando formó parte de la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’. Llegó a la paradisíaca isla de la mano de Gilbert, su pareja, pero pronto la tentación hizo de las suyas y Claudia se dejó llevar con Gerard, su tentador favorito.

Claudia y Gerard vivieron un tórrido romance en la villa de ‘La isla de las tentaciones 9’, pero también sufrió al ver que Gilbert también estaba cayendo en la tentación. Sus altibajos como pareja rompieron su confianza y por ello decidieron poner fin a su relación cuando se reencontraron en la hoguera final.

Fuera del reality, la relación entre Claudia y Gerard no cuajó, tal y como confesaron en ‘La isla de las tentaciones: cuatro meses después’. Actualmente, Claudia se encuentra lidiando con el hecho de que su exnovio Gilbert y su excompañera en la villa, Helena, hayan iniciado una relación.

Las primeras palabras de Claudia como concursante oficial

Claudia Chacón, tras ser confirmada como concursante de esta edición por Ion Aramendi en el plató de 'GH DÚO', cruzaba la puerta del plató y decía sus primeras palabras al presentador: "Estoy nerviosa, voy a darlo todo y a comerme 'SV'. Estoy dispuesta a todo". La que asegura que "tiene muchas ganas y mucha actitud", y aunque cree que "el hambre se pasará" no tiene claro cómo será su carácter en estas condiciones extremas.