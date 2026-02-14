Supervivientes 14 FEB 2026 - 00:25h.

La empresaria paraguaya es la primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Compartir







Gabriela Guillén es la primera concursante oficial de ‘Supervivientes 2026’. La empresaria se embarca en la mayor aventura de la televisión y pone rumbo al Caribe, donde se enfrentará como nunca antes a los retos de la supervivencia.

Así nos contaba Gabriela a través del vídeo de presentación su participación en ‘Supervivientes 2026’: “Soy Grabriela Guillén y este año nos veremos en ‘Supervivientes’. No le tengo miedo al hambre, ni a la convivencia, ni a las pruebas. Soy una persona súper competitiva y estoy preparada para este desafío. ¡Así que nos vemos en Honduras!”.

Quién es Grabiela Guillén

Gabriela Guillén es una empresaria, fisioterapeuta y modelo paraguaya afincada en España desde hace algunos años. Pese a su larga trayectoria profesional, a esta nueva superviviente la conocimos cuando salió a la luz la relación sentimental que mantenía en secreto con el archiconocido cantante Bertín Osborne.

Gabriela, a sus 37 años, es madre de un hijo de dos años en común con Bertín (el séptimo para el cantante) y trabaja como fisioterapeuta además de ser la propietaria de un centro de estética en Madrid.

Su batalla judicial (y televisiva) con Bertín Osborne

Gabriela Guillén se hizo conocida en nuestro país cuando en abril de 2023 la prensa del corazón empezó a vincularla sentimentalmente con Bertín. Tan solo unos meses después, en julio del mismo año, su rostro aparecía por primera vez en una revista al anunciar junto al cantante que esperaban un hijo juntos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A partir de entonces pasó a ser uno de los personajes mediáticos más perseguidos por la prensa, además de protagonizar en televisión entrevistas en las que hablaba de su realidad como madre de un hijo del cantante.

Finalmente, y tras un largo periodo de enfrentamientos mediáticos, procesos legales y declaraciones cargadas de reproches, ambas partes llegaban a un acuerdo amistoso en 2025 reconociendo Bertín públicamente su responsabilidad para con el menor.

Ahora, Gabriela Guillén se atreve con su primer reality y lo hace convencida de que su espíritu de supervivencia y su tesón pueden serle muy útiles en el concurso. ¿Apoyará Bertín Osborne el paso de la madre de su hijo por Honduras?