'GH DÚO' entra en su recta final con dos citas clave: 'Especial Salvación' el domingo y 'Especial Expulsión' el martes
No te pierdas este domingo 22 de febrero el 'Especial salvación' y el próximo martes 24 de febrero el 'Especial expulsión'
Jorge Javier Vázquez daba el pistoletazo de salida a la recta final de esta edición de 'GH DÚO' durante la gala y comunicaba dos fechas importantes para el programa durante la semana.
"Hoy comienza la recta final de 'GH DÚO'. Este domingo 22 de febrero viviremos una emocionante gala de salvación y atención porque también habrá programa el próximo martes 24 de febrero celebraremos un especial expulsión", explicaba el presentador.
¡No te pierdas estos programas especiales: el domingo con Ion Aramendi y el martes con Jorge Javier Vázquez, en Telecinco!