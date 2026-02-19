GH DÚO 19 FEB 2026 - 23:41h.

No te pierdas este domingo 22 de febrero el 'Especial salvación' y el próximo martes 24 de febrero el 'Especial expulsión'

De la despedida de Raquel Salazar a la expulsión Canales: la semana más extrema de ‘GH DÚO’, según los colaboradores

Jorge Javier Vázquez daba el pistoletazo de salida a la recta final de esta edición de 'GH DÚO' durante la gala y comunicaba dos fechas importantes para el programa durante la semana.

"Hoy comienza la recta final de 'GH DÚO'. Este domingo 22 de febrero viviremos una emocionante gala de salvación y atención porque también habrá programa el próximo martes 24 de febrero celebraremos un especial expulsión", explicaba el presentador.

¡No te pierdas estos programas especiales: el domingo con Ion Aramendi y el martes con Jorge Javier Vázquez, en Telecinco!