Telecinco.es 19 FEB 2026 - 21:00h.

Mientras el plató despidió a Raquel Salazar coronándola como una de las grandes revelaciones de la edición, nuestros expertos valoran su concurso y aplauden la decisión de fulminar a Antonio Canales tras una semana tensa en la convivencia

La audiencia "juzga" y Antonio Canales es expulsado de 'GH DÚO' tras una "sanción sin precedentes": lágrimas y desconcierto al saber la decisión

Compartir







'GH DÚO' ha vivido una de sus semanas más tensas y las emociones han estado a flor de piel, dejándonos momentos para la historia del formato. Por un lado, vimos cómo Raquel Salazar sorprendía a Carlos Lozano con su emotiva e inesperada despedida desde el plató, y por otro lado, la tensión acumulada estallaba de la peor manera posible: la audiencia juzgaba y Antonio Canales era expulsado tras una sanción sin precedentes dejando lágrimas al conocer la firme decisión de la organización tras una monumental bronca.

Ante este panorama tan extremo, hemos preguntado a nuestros colaboradores por las dos caras de la moneda: el vacío que deja Raquel Salazar y la gran bronca que llevó a la expulsión de Canales por decisión de la audiencia.

Raquel Salazar: la "tramposilla" que ha conquistado a los colaboradores

Si algo tienen claro nuestros expertos es que Raquel no ha pasado desapercibida. Para Adriana Dorronsoro, su concurso ha sido impecable en términos de espectáculo, ya que para entrar en esa casa hay que "moverla sin estar en un segundo plano", algo que la matriarca de las Salazar ha cumplido con creces. Tanto Alejandra Rubio como Giovanna González coinciden en que Raquel ha sido una concursante completamente "necesaria" y destacan su espontaneidad y su capacidad para la exageración televisiva, virtudes que la han convertido en un perfil magnético.

Pero ha sido Pepe del Real quien ha definido su paso por Tres Cantos con más humor y expresa que se "meaba" de risa con ella, catalogándola de "personajazo". Eso sí, Pepe no pasa por alto sus sombras y la define con cariño como una jugadora "tramposilla", al final, las cámaras la pillaron en sus mentiras.

El "tirón de orejas" necesario tras la bronca"

Sin embargo, las risas con Raquel contrastan con la gravedad de la expulsión disciplinaria de Antonio Canales que ha abierto debate sobre los límites de la televisión.

Adriana Dorronsoro es tajante: la expulsión ha sido justa porque los concursantes ya se estaban "faltando el respeto y pasando de nivel", perdiendo las formas. Una opinión que acepta Pepe del Real, quien considera que la organización ha tardado mucho en darles "un buen tirón de orejas". Para él, aunque perfiles como Cristina desestabilicen el grupo, "hay límites que no se pueden pasar", y dejar la decisión final en manos del público sirve para desenmascarar qué bando es realmente fuerte.

Giovanna González lo resumen en que los concursantes "están perdiendo los papeles" en lugar de gestionarlo de buena manera, confirmando que, a estas alturas, directamente "no se soportan".

Dale play a los vídeos para escuchar el análisis completo de los colaboradores.