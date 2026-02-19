Entramos en la recta final del concurso con la expulsión de uno de los cinco nominados (Anita, Carlos, Cristina, Gloria o Sandra), esta noche tendrá lugar los clásicos juicios de 'GH' y se celebrará una nueva ronda de nominaciones especiales
Las imágenes de la monumental bronca que ha desatado la decisión histórica de 'GH DÚO': "Son unos miserables"
El concurso entra en su recta final. Esta noche, los cinco nominados Anita, Carlos, Cristina, Gloria y Sandra descubrirán la decisión de la audiencia: uno de ellos será el nuevo expulsado de la casa de Tres Cantos. Los concursantes tienen por delante una intensa noche en la que tendrán lugar los clásicos juicios de 'GH', donde afrontarán las ‘causas’ abiertas durante su convivencia con la presencia de un experto en Derecho, "testigos" del exterior y la audiencia como juez sentenciador.
Los siete concursantes que permanecen en la casa se someterán a diferentes juicios rápidos dirigidos por el "magistrado" Pedro Chamorro. En esta dinámica participarán Miguel Frigenti (en el juicio contra Juanpi y Anita), María Jesús Ruiz (frente a Gloria), Mónica Hoyos (frente a Manuel), Mara (frente a Sandra) y Belén Rodríguez, ejercerá la defensa de Carlos y se enfrentará a Manuel. También participarán familiares y personas del entorno de los protagonistas. La audiencia, a través de la app de Mediaset Infinity, declarará a cada concursante "inocente" o "culpable".
Por otro lado, tendrá lugar una nueva ronda de nominaciones especiales y se producirá el cierre definitivo de la suite, de modo que todos los habitantes volverán a convivir juntos sin privilegios ni espacios diferenciados. Además, la gala acogerá la actuación en directo de Adexe & Nau, y recibirá en el plató a Antonio Canales, el último expulsado de la edición.
Sandra, salvada de la expulsión
El sobre llega a Jorge Javier y comunica que la audiencia decide que Sandra sea la primera salvada de la expulsión. Seguidamente, el dúo musical Adexe & Nau actúan en plató presentando última canción con la que consiguen levantar al público.
Así ha sido el juicio de Manuel...
Antonio Canales, entra en plató
La puerta de 'Gran Hermano' se abre para recibir a Antonio Canales, quien entra bailando flamenco y con una sonrisa de oreja a oreja. Nada más llegar, Jorge Javier le pone un vídeo de sus conflictos con Cristina y el bailaor asegura que es una persona que le ha quitado vitalidad, que no pretende mantener el contacto con ella cuando salga y que tampoco lo mantendrá con Carlos.
El pueblo vs. Manuel
El juez Pedro Chamorro comienza el juicio contra Manuel tras visualizar un vídeo en el que le hace bromas al resto de la casa. Como acusación, aparece Belén Rodríguez y Mónica Hoyos asegurando que Manuel se ha encargado de provocar a la gente, en concreto a Cristina hasta llevarla al límite, y que le parece el concursante más "absurdo" de la historia del programa. Mónica Hoyos asegura que Manuel "no ha creado tramas" si no bromas una detrás de otra y estár tumbado en el sofá. De repente, entre Raquel Salazar como defensa del acusado y defiende que Manuel ha sido muy buen concursante durante su estancia en la casa. El mismo Manuel, se declara inocente de los hechos de los que se le acusa y el juez le informa de que tendrá que esperar la decisión del jurado popular, que es la audiencia.
Finalmente, llega el sobre con la decisión del jurado popular formado por la audiencia de 'GH', sentencia que Manuel es culpable. El castigo es aprender a vivir consigo mismo para respetarse a sí mismo y después poder respetar a los demás.
Comienza la gala
Jorge Javier entra en plató y comienza una nueva gala de 'GH DÚO' en la que anuncia que comienza la recta final del concurso. Este domingo habrá una gala especial de salvación y el martes que viene habrá una gala especial de expulsión. Pero hoy, uno de los cinco nominados abandonará la casa de forma definitiva y el presentador actualiza los porcentajes de los nominados. Por otro lado, comunica que los juicios de 'GH' están a punto de comenzar y que será Manuel el primero en enfrentarse a la justicia de la audiencia.