Sandra, salvada de la expulsión

Berto González 19 FEB 2026 - 21:45h.

Entramos en la recta final del concurso con la expulsión de uno de los cinco nominados (Anita, Carlos, Cristina, Gloria o Sandra), esta noche tendrá lugar los clásicos juicios de 'GH' y se celebrará una nueva ronda de nominaciones especiales

Las imágenes de la monumental bronca que ha desatado la decisión histórica de 'GH DÚO': "Son unos miserables"

El concurso entra en su recta final. Esta noche, los cinco nominados Anita, Carlos, Cristina, Gloria y Sandra descubrirán la decisión de la audiencia: uno de ellos será el nuevo expulsado de la casa de Tres Cantos. Los concursantes tienen por delante una intensa noche en la que tendrán lugar los clásicos juicios de 'GH', donde afrontarán las ‘causas’ abiertas durante su convivencia con la presencia de un experto en Derecho, "testigos" del exterior y la audiencia como juez sentenciador.

Los siete concursantes que permanecen en la casa se someterán a diferentes juicios rápidos dirigidos por el "magistrado" Pedro Chamorro. En esta dinámica participarán Miguel Frigenti (en el juicio contra Juanpi y Anita), María Jesús Ruiz (frente a Gloria), Mónica Hoyos (frente a Manuel), Mara (frente a Sandra) y Belén Rodríguez, ejercerá la defensa de Carlos y se enfrentará a Manuel. También participarán familiares y personas del entorno de los protagonistas. La audiencia, a través de la app de Mediaset Infinity, declarará a cada concursante "inocente" o "culpable".

Por otro lado, tendrá lugar una nueva ronda de nominaciones especiales y se producirá el cierre definitivo de la suite, de modo que todos los habitantes volverán a convivir juntos sin privilegios ni espacios diferenciados. Además, la gala acogerá la actuación en directo de Adexe & Nau, y recibirá en el plató a Antonio Canales, el último expulsado de la edición.