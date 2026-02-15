Pedro Jiménez 15 FEB 2026 - 22:56h.

¿Robó o no robó Cristina Piaget algo que no le pertenecía? Una monumental bronca ha tenido lugar en la casa de 'GH DÚO' y el programa de Telecinco se ha visto obligado a tomar una decisión histórica. ¿El motivo? Unas latas que eran cogidas por la modelo y que, al parecer, no eran comunitarias. La disputa estaba servida, con Carlos Lozano y Cristina Piaget, por un lado, asegurando que habían cogido algo de todos y, por otro lado, el resto de la casa en contra de ellos echándoles en cara que cogieron algo que no les pertenecía. Al comienzo de la gala hemos podido ver las imágenes de lo que ocurrió realmente y que desembocó en una tremenda bronca entre Manuel González y Cristina Piaget.

Todo ha ocurrido con Cristina Piaget y Belén Ro hablando en plena intimidad en las habitaciones y percatándose de dos latas que estaban en el armario de otros compañeros suyos: "¿Son de la suite?", preguntaba Piaget, a lo que la colaboradora respondía que "no. Son del aperitivo". La disputa estaba sembrada: "Son unos miserables", aseguraría una Belén Ro dejándoles claro a Carlos Lozano y Cristina Piaget que esas Coca-Colas eran de todos, algo que no pensaba el resto de la casa.

Raquel Salazar, última expulsada de la casa de 'GH DÚO', no tardaría en reaccionar a esto guardando ambas latas en su taquilla, gesto que era visto por Cristina Piaget, que iría rápidamente a este sitio y las cogería. Los concursantes han visto estas imágenes y han podido reaccionar a ellas, aclarando lo que ocurrió realmente.

La secuencia hasta llegar a la decisión histórica de 'GH DÚO'

Durante la gala de 'GH DÚO' hemos visto las imágenes de todo lo que ha ocurrido tras el episodio de las latas. Un "veo veo" por parte del grupo de Anita Williams y compañía desataría en el pequeño enfado de Cristina Piaget, que se desahogaría junto a Carlos Lozano confesando que no le habían dejado dormir. Y, por si fuera poco, Juanpi despertaría a la modelo en plena madrugada, lo que generaría todavía más crispación en esta. Pues bien, la tensión saltaría por los aires con una Cristina Piaget muy molesta por no haber podido dormir nada por culpa del resto.

Ya durante el ensayo semanal, Cristina Piaget y Juanpi se verían envueltos en un enfrentamiento entre chillidos y gritos: eran tan solo el comienzo de lo que estaba por llegar. La modelo, totalmente fuera de sí y teniéndose que ir del ensayo semanal ante unos compañeros gritándola y totalmente encima de ella, con Gloria como la más alterada de todas.

La casa de 'GH DÚO' estalla por los aires

Pues bien, la cosa en la casa de Tres Cantos iría cada vez a más, con el plató de la prueba semanal como el escenario principal y con una Cristina Piaget que pediría perdón tras lo anterior con Juanpi. Pero este perdón no era suficiente para algunos como Manuel González, que sería el siguiente en discordia en enfrentarse a Cristina Piaget. Y también su hermana Gloria, muy pero que muy indignada por lo que acababa de ver y enfrentada a ella cara a cara.

"Para relajarme no tengo que hacer uso de medicamentos como otras personas", diría Gloria, desatando la auténtica futira en Cristina Piaget, que se iría rápidamente a decírselo al Súper tras ver eso como una "falta de respeto".

"Me los sé todos (los medicamentos)", diría Sandra, ante lo que Cristina Piaget se iría directa a ella muy cabreada. Juanpi tenía que intervenir para separar a la modelo: "¡Mentira, mentira!", exclamaba la actriz. Finalmente, Carlos Lozano se llevaba a Cristina Piaget para intentar calmar las aguas, puesto que Manuel González entraba también en escena y se sumaba a los Sandra, Gloria y compañía.