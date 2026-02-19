Tentaciones Privé 19 FEB 2026 - 12:00h.

A lo largo de todo el programa de Tentaciones Privé, Nieves ha dejado patente la tensa y deteriorada relación que mantiene con Helena. Las que en su día fueron grandes amigas tras su paso por 'La isla de las tentaciones 9' atraviesan ahora un momento claramente complicado, marcado por los reproches y la desconfianza mutua.

Durante una de sus intervenciones, Nieves no dudó en explicar abiertamente los motivos de su distanciamiento con Helena, señalando que se ha sentido traicionada por algunas actitudes y comentarios: "Helena no es una gran amiga porque ha contado cosas de mi que son mentiras o que son verdad, pero dichas a su manera", reconocía la madrileña ante las preguntas directas de Marta Peñate, dejando entrever el profundo malestar que esta situación le ha generado.

¿Qué pasó para que dejen de ser amigos?

Además, Nieves admitía con cierta tristeza que, pese a que en el pasado mantenían una relación cercana y sincera, con el tiempo esa amistad se ha ido desgastando. Según explicaba, los últimos comportamientos de Helena han sido determinantes para que tomara distancia y replanteara el vínculo entre ambas: "Últimamente ha hecho cosas que no me gustan. No me interesan lo que hagan", terminaba, evidenciando que, al menos por ahora, no tiene intención de retomar la relación ni de involucrarse en la vida de quien fuera una de sus mayores confidentes dentro del reality.