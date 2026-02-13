Ana Carrillo 13 FEB 2026 - 17:40h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' ha revelado por qué ha ignorado a su compañera

Helena destapa la verdad de la relación que tiene con Gilbert delante de Claudia: “No es un montaje”

Compartir







Helena Arauz ha acudido como invitada al tercer programa de 'Tentaciones Privé', ya disponible en Mediaset Infinity, para aclarar qué relación tiene en realidad con Gilbert y para hablar de su conflicto con Claudia Chacón, la otra invitada al programa, con la que rompió su amistad hace algunas semanas.

Helena y Claudia han explicado sus respectivas versiones del fin de su relación: la empresaria madrileña mantiene que la que era su amiga no estuvo a la altura cuando ella no lo estaba pasando bien y le molestó que no cambiase su actitud con Rodri pese a que le había dicho que le incomodaba que hicieran cosas como "desaparecer durante cuatro horas" en fiestas; mientras que la estudiante de Derecho mallorquina le recrimina haberse refugiado en Gilbert y haber creado "un montaje" para ganar "cuatro likes" en las redes sociales.

Antes de su confrontación con Claudia, Helena ha hablado a solas con Marta Peñate y le ha confesado que fue ella la que decidió poner distancia con la mallorquina y que es cierto que ha estado ignorando sus llamadas y mensajes. En el vídeo que encabeza este artículo, tienes las declaraciones de la madrileña, en las que explica el motivo por el que tomó la decisión de ignorar a su compañera.

Muy decepcionada con todas

En 'Tentaciones Privé', Helena ha confesado que no solo se ha sentido decepcionada por Claudia, sino por todas sus compañeras de 'La isla de las tentaciones 9', porque considera que ninguna ha estado a su lado, mostrándole su apoyo, en su momento vital más complicado.

Helena ha citado a dos compañeras en concreto: Andrea Canel y Almudena Porras. Se ha extendido más en el caso de la malagueña, explicando que le dejaba en visto cuando le enviaba mensajes contándole lo mal que lo estaba pasando y que se excusaba diciéndole que estaba muy ocupada.