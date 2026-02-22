Monumental bronca entre Carlos Lozano y el resto de la casa

Emilio Seco 22 FEB 2026 - 23:16h.

Madrid

Hoy en GH DÚO: Cuentas Pendientes viviremos una gala decisiva.

Esta noche recibimos en plató a Cristina Piaget, que llega dispuesta a contarnos todo. Su paso por el concurso no ha dejado indiferente a nadie y los colaboradores y la audiencia están divididos entre los que la aman y la odian.

Además, la tensión será máxima con una doble salvación que puede cambiar por completo el rumbo del concurso y alterar todas las estrategias dentro de la casa.

Y por supuesto, conoceremos el resultado de la prueba semanal, una grabación de escenas que ha hecho a los concursantes medirse con dotes interpretativas.

Todo está en juego. Decisiones, emociones y sorpresas en una noche que promete marcar un antes y un después. ¡Comenzamos!