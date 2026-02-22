GH DÚO, en directo: Cristina vuelve a la casa para ajustar cuentas pendientes
Madrid¡Buenas noches!
Hoy en GH DÚO: Cuentas Pendientes viviremos una gala decisiva.
Esta noche recibimos en plató a Cristina Piaget, que llega dispuesta a contarnos todo. Su paso por el concurso no ha dejado indiferente a nadie y los colaboradores y la audiencia están divididos entre los que la aman y la odian.
Además, la tensión será máxima con una doble salvación que puede cambiar por completo el rumbo del concurso y alterar todas las estrategias dentro de la casa.
Y por supuesto, conoceremos el resultado de la prueba semanal, una grabación de escenas que ha hecho a los concursantes medirse con dotes interpretativas.
Todo está en juego. Decisiones, emociones y sorpresas en una noche que promete marcar un antes y un después. ¡Comenzamos!
Monumental bronca entre Carlos Lozano y el resto de la casa
Ion les pregunta a los concursantes que cómo llevan la convivencia y eso hace que se desate una pelea monumental entre Carlos y el resto de la casa.
Los "bebés", como él los llaman, le recriminan que es un falso porque lleva toda la semana bien con ellos y ahora parece que quiere dejar ver que no.
Carlos afirma que su mundo y el de ellos no tienen nada que ver y que nunca se van a conseguir unir.
Juanpi y Anita se muestran bastante ofendidos de que les metan a todos en el mismo saco y Carlos responde que se salgan de la "ratonera" y sean claros, si quieren que él les separe.
Noticia de última hora para los habitantes de la casa de GH Dúo:
Ion les revela cómo ha quedado la lista de nominados tras la salvación de Gloria gracias al poder que le tocó a Sandra.
Anita y Juanpi fueron los que subieron a consecuencia de la salvación a la lista de nominados, cosa que les pilla desprevenidos y no les hace demasiada gracia.
Los concursantes ven por primera vez los porcentajes ciegos ahora que saben quién corre peligro.