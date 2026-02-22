Antía Troncoso 22 FEB 2026 - 13:36h.

Los concursantes de 'GH DÚO' realizaban, anoche, una nueva "emisión" de su programa de variedades, 'Sábado, sabadete'. Un momento de lo más esperado por todos los habitante de la casa de 'Tres Cantos', que, semana tras semana, preparan con muchas ganas la escaleta. En esta ocasión, Juanpi se ha convertido en el protagonista de la noche al sufrir una aparatosa caída haciendo un salto y... ¡se ha cargado el mobiliario!

Esta semana, Sandra Barrios y Juanpi Vega eran los presentadores del programa. Ambos, eran los encargados de dar paso a las "conexiones en directo" con el resto de los concursantes y súper actores, como la reportera Ana Dinamita, quien iba a realizar una entrevista a Carlos para mostrar la "fresquera" en la que escondía con Cristina la comida por la existencia de ratones en la casa que les robaban.

La accidentada caída de Juanpi en 'GH DÚO'

Tras varias escenas más, Sandra Barrios presentaba a un nuevo personaje interpretado por Juanpi: "Os presento a un chico, un rapero, un señor que le gusta saltar, un señor un poco extraño de ver... Lo conocimos por un vídeo súper viral en el que se las dio del mejor chico del parkour y no le fue bien. Hizo un salto mortal y acabó mortal".

A continuación, la cámara enfocaba a Juanpi, listo para demostrar sus saltos mientras Manuel comentaba la hazaña: "Juan Pablo es un chico jerezano, llamado el Spiderman de la Bahía de Cádiz. Su salto es brutal. Es un chico que gira como una peonza, pequeño pero matón. Deléitanos con el mejor salto, por favor"

En ese momento, Juanpi se iba a uno de los extremos del salón para coger carrerilla y enseñar su "salto de la rana". Lamentablemente, el salto no sale como él esperaba y termina cayéndose encima de una mesa de la casa, que termina completamente rota. Un momentazo que desata tanto la preocupación como las risas entre sus compañeros. ¡No te lo pierdas!

