Carlos Lozano se ha derrumbado en el confesionario tras la expulsión de Cristina Piaget, que se queda a las puertas de la final de la cuarta edición de 'GH DÚO' por decisión de la audiencia, que prefirió que se quedase en el concurso Anita Williams. El presentador ha afirmado que se preocupa por la modelo porque la considera su amiga y le ha confesado al Súper que ha sido un apoyo esencial para él en la casa de Tres Cantos.

"Me ha dado mucha compañía y por eso lloro, porque la echo de menos, es normal [...] Me hacía mucha compañía y me reía mucho con ella, la verdad", ha comentado el ex de Mónica Hoyos en su charla en el confesionario. En la casa, ha compartido su pesar con Anita, que le ha consolado diciéndole que "la gente quiere un montón" a Cristina, ya que la gran preocupación de Carlos es que a su amiga le afectasen las críticas o le dolieran por si su hijo podía llegar a leerlas: "Yo también tengo una hija y por el niño... tenía miedo".

"Por eso ni te preocupes, de verdad. Y mañana va a estar con él súper bien", le ha dicho la exconcursante de 'Supervivientes', que ha empatizado con el presentador, que finalmente se ha convencido de que su amiga estará bien: "No pasa nada, pero me j*de porque era mi pareja aquí".

